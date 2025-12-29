Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara, cada vez más complicado: allanamientos y una investigación que avanza

Luego, el periodista mostró al aire un documento judicial que profundiza aún más la situación de Migueles. “La jueza le dice al jefe de División de Lavados de Activos de la Policía Federal que cuando ingrese a ese domicilio busque información de personas sospechosas y dentro de esas aparece el nombre de Migueles”. Y remarcó: “La jueza pide que busquen información o documentación”.

Desde el panel también aportaron antecedentes que explican por qué el nombre de Migueles no resulta ajeno para la Justicia. “Esto no es de ahora, Migueles ya sabía que estaba en la mira de la Justicia, de hecho, cuando Piccirillo estaba detenido él seguía en comunicación porque tenían una relación y vive en la casa que le prestó Elías”, afirmó Záffora.

Sobre el vínculo entre ambos, Candalaft fue todavía más contundente: “No solamente eran amigos con Elías, eran socios y aparentemente lo siguen siendo”. Y en paralelo, Záffora agregó un dato que impacta de lleno en la interna sentimental: “Migueles le recontra juró a Wanda que no tenía nada que ver”.

La causa apunta a un presunto esquema financiero ilegal vinculado al acceso a dólares oficiales durante el gobierno anterior. Sobre ese punto, Candalaft explicó: “Acá se investiga el sistema financiero que había en el anterior Gobierno. La Justicia cree que Elías Piccirillo iba al Banco Central y le decía ‘necesito que me den dólares a valor oficial porque voy a importar productos’. Había empresas que para importar pedían al banco dólar más barato”.

Y cerró con un ejemplo concreto de la maniobra que se investiga: “Piccirillo conseguía el dólar a 270, iba a una casa de cambio y se la vendía al valor blue, a 496 pesos. Esto es lo que están investigando los jueces”.

Quién es la nueva famosa que mandó al frente a Martín Migueles

Mientras Martín Migueles se muestra relajado y enamorado junto a Wanda Nara en las playas de Punta del Este, en Buenos Aires su nombre volvió a quedar envuelto en una polémica inesperada. Según se reveló en las últimas horas, el empresario habría intentado retomar el contacto con una ex pareja del mundo del espectáculo, propuesta que fue rechazada de plano.

La información salió a la luz en Sálvese Quien Pueda (América TV), donde se conoció que Migueles le habría escrito a Claudia Ciardone con la intención de reencontrarse y compartir un café. Lejos de aceptar el acercamiento, la modelo decidió no acceder y el episodio se transformó rápidamente en tema de debate televisivo.

Fue Yanina Latorre quien expuso el tema sin filtros y puso el foco en el impacto que esto tendría en Wanda Nara. “Vamos a blanquear, Wanda es la engañada: Migueles le está escribiendo y mandando audios no sexuales para tomar un café a una ex novia, que es una famosa y en retirada”, lanzó la panelista, dejando en claro la gravedad de la situación.

El dato no pasó inadvertido y sumó ruido a una relación que ya venía atravesando versiones de crisis. Mientras Wanda continúa con su agenda mediática y laboral, las actitudes de su nuevo novio comienzan a generar dudas y a encender señales de alerta en el entorno de la conductora.