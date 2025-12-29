A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
BAJO LA LUPA DE LA JUSTICIA

Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara, cada vez más complicado: allanamientos y una investigación que avanza

Mientras avanza la causa que mantiene detenido a Elías Piccirillo, la Justicia puso el foco en Martín Migueles, reciente pareja de Wanda Nara. Allanamientos, documentos clave y una investigación que abre nuevos interrogantes. Qué busca la jueza y por qué su nombre genera alarma. ¡Enterate todo!

29 dic 2025, 16:54
Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara, cada vez más complicado allanamientos y una investigación que avanza
Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara, cada vez más complicado allanamientos y una investigación que avanza

Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara, cada vez más complicado allanamientos y una investigación que avanza

Mientras Elías Piccirillo permanece detenido, la investigación judicial sumó, en las últimas horas, un capítulo que sacude tanto a Tribunales como al mundo del espectáculo. Por orden de la jueza María Servini, se llevaron adelante allanamientos simultáneos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de avanzar sobre posibles maniobras financieras irregulares. En ese contexto, el nombre del nuevo novio de Wanda Nara, Martín Migueles, comenzó a aparecer con fuerza en el expediente.

La información fue revelada en DDM (América TV), donde Martín Candalaft dio detalles precisos sobre los procedimientos en marcha. “En distintos puntos de Buenos Aires hay allanamientos múltiples de distintos destinatarios. Elías Piccirillo es foco de un grupo de allanamientos”, explicó el periodista.

Leé también

Wanda Nara, llorando, le habría dado un ultimátum a Martín Migueles por su traición con Claudia Ciardone

Wanda Nara, llorando, le habría dado un ultimátum a Martín Migueles por su traición con Claudia Ciardone

Sin embargo, el dato que encendió las alarmas llegó segundos después. “Uno de los allanamientos tiene vinculación directa con Carlos Martín Migueles”, aseguró Candalaft, mientras que Guido Záffora sumó contexto sobre el presente personal del empresario: “Esta información se la veía venir, él está en Punta del Este en el operativo lavandina después de una crisis con pelea y llanto de parte de Wanda”.

wanda-nara-martin-migueles-2

Uno de los operativos más sensibles se realizó en una entidad financiera ubicada sobre la calle Sarmiento. “En estos momentos la jueza Servini está realizando distintos allanamientos entre los que está una entidad financiera llamada Banco de Valores S.A en la calle Sarmiento”, detalló Candalaft, aportando un dato clave sobre el foco de la investigación.

Luego, el periodista mostró al aire un documento judicial que profundiza aún más la situación de Migueles. “La jueza le dice al jefe de División de Lavados de Activos de la Policía Federal que cuando ingrese a ese domicilio busque información de personas sospechosas y dentro de esas aparece el nombre de Migueles”. Y remarcó: “La jueza pide que busquen información o documentación”.

Desde el panel también aportaron antecedentes que explican por qué el nombre de Migueles no resulta ajeno para la Justicia. “Esto no es de ahora, Migueles ya sabía que estaba en la mira de la Justicia, de hecho, cuando Piccirillo estaba detenido él seguía en comunicación porque tenían una relación y vive en la casa que le prestó Elías”, afirmó Záffora.

Sobre el vínculo entre ambos, Candalaft fue todavía más contundente: “No solamente eran amigos con Elías, eran socios y aparentemente lo siguen siendo”. Y en paralelo, Záffora agregó un dato que impacta de lleno en la interna sentimental: “Migueles le recontra juró a Wanda que no tenía nada que ver”.

La causa apunta a un presunto esquema financiero ilegal vinculado al acceso a dólares oficiales durante el gobierno anterior. Sobre ese punto, Candalaft explicó: “Acá se investiga el sistema financiero que había en el anterior Gobierno. La Justicia cree que Elías Piccirillo iba al Banco Central y le decía ‘necesito que me den dólares a valor oficial porque voy a importar productos’. Había empresas que para importar pedían al banco dólar más barato”.

Y cerró con un ejemplo concreto de la maniobra que se investiga: “Piccirillo conseguía el dólar a 270, iba a una casa de cambio y se la vendía al valor blue, a 496 pesos. Esto es lo que están investigando los jueces”.

Embed

Quién es la nueva famosa que mandó al frente a Martín Migueles

Mientras Martín Migueles se muestra relajado y enamorado junto a Wanda Nara en las playas de Punta del Este, en Buenos Aires su nombre volvió a quedar envuelto en una polémica inesperada. Según se reveló en las últimas horas, el empresario habría intentado retomar el contacto con una ex pareja del mundo del espectáculo, propuesta que fue rechazada de plano.

La información salió a la luz en Sálvese Quien Pueda (América TV), donde se conoció que Migueles le habría escrito a Claudia Ciardone con la intención de reencontrarse y compartir un café. Lejos de aceptar el acercamiento, la modelo decidió no acceder y el episodio se transformó rápidamente en tema de debate televisivo.

Fue Yanina Latorre quien expuso el tema sin filtros y puso el foco en el impacto que esto tendría en Wanda Nara. “Vamos a blanquear, Wanda es la engañada: Migueles le está escribiendo y mandando audios no sexuales para tomar un café a una ex novia, que es una famosa y en retirada”, lanzó la panelista, dejando en claro la gravedad de la situación.

El dato no pasó inadvertido y sumó ruido a una relación que ya venía atravesando versiones de crisis. Mientras Wanda continúa con su agenda mediática y laboral, las actitudes de su nuevo novio comienzan a generar dudas y a encender señales de alerta en el entorno de la conductora.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Wanda Nara Allanamientos

Lo más visto