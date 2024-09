¡No vas a poder creerlo!: los protagonistas de Los Goonies rompen el silencio sobre la secuela de la película

Los rumores detrás de Los Goonies 2

La noticia sobre una posible secuela de Los Goonies se originó cuando el tabloide británico The Sun publicó un informe, asegurando que Warner Bros Pictures estaba trabajando en la segunda parte de esta película. Según esta fuente, la producción empezaría el próximo verano, con un estreno previsto para 2026 o 2027. Además, se rumoreaba que el reparto original volvería a unirse casi 40 años después.

El informe hacía referencia al éxito de otras secuelas y reboots nostálgicos, como el de Beetlejuice Beetlejuice, pero pronto las inconsistencias en la información salieron a la luz.

Qué dijeron los protagonistas de la película Los Goonies sobre una secuela

elenco-de-la-pelicula-los-goonies.jpg El elenco de la película Los Goonies hoy.

Martha Plimpton, quien interpretó a Stef en la película, se pronunció rápidamente a través de sus redes sociales, dejando en claro que no hay ningún plan real para hacer Los Goonies 2. La actriz fue enfática al señalar que no existe un guión, ni un equipo de producción trabajando en el proyecto. "No es real", aseguró en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Corey Feldman, quien interpretó a Bocazas, también salió al paso para desmentir cualquier rumor relacionado con la secuela. El actor afirmó que no tiene conocimiento de ningún trabajo en una segunda parte de la película y que la información circulante es falsa.

El legado de Los Goonies, una película clásica de los 80

A pesar de la falta de una secuela, el legado de Los Goonies sigue siendo fuerte. La película original, dirigida por Richard Donner y con guion de Chris Columbus, basada en una historia de Steven Spielberg, sigue siendo un referente del cine de aventuras de los años 80. Los fanáticos han mantenido vivo el espíritu de la película a través de reuniones virtuales y eventos especiales.

En 2020, el elenco original se reunió a través de YouTube durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, recordando con cariño los momentos que vivieron durante la filmación y discutiendo brevemente la posibilidad de una secuela. Sin embargo, como señaló Spielberg en su momento, superar el impacto de la película original es una tarea difícil.

Dónde ver Los Goonies

La película Los Goonies puede verse en Amazon Prime Video.