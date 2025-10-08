Nobel de Literatura: crecen las chances de los escritores argentinos

Olenius también recordó que en los últimos años varios de los ganadores estuvieron entre los principales favoritos, como Jon Fosse, Annie Ernaux y Louise Glück, aunque también hubo sorpresas como Bob Dylan, Han Kang —la ganadora surcoreana de 2024— y Abdulrazak Gurnah, que ni siquiera figuraba entre las apuestas.

El triunfo de Han Kang, autora de La vegetariana, marcó un hito: fue la primera surcoreana en obtener el Nobel de Literatura y la decimoctava mujer en la historia del galardón.

Dos argentinos entre los candidatos

En el listado de Betsson también figuran nombres como Thomas Pynchon, Mircea Cartarescu y Anne Carson, todos con cuotas de 12.00. Y, una vez más, aparece un representante argentino entre los posibles premiados: César Aira.

El escritor, traductor y ensayista nacido en Coronel Pringles ocupa el puesto 17 en las predicciones, con una cuota de 20.00.

Tampoco falta Samanta Schweblin, quien con 22.00 en las apuestas se posiciona como otra esperanza nacional tras el éxito internacional de su libro El buen mal.

Cabe recordar que ningún argentino ha ganado aún el Nobel de Literatura, aunque Jorge Luis Borges fue nominado en varias ocasiones durante los años 60.

Hasta la fecha, solo seis autores latinoamericanos han recibido este premio:

Gabriela Mistral (Chile, 1945)

Miguel Ángel Asturias (Guatemala, 1967)

Pablo Neruda (Chile, 1971)

Gabriel García Márquez (Colombia, 1982)

Octavio Paz (México, 1990)

Mario Vargas Llosa (Perú, 2010)

Las nominaciones, enviadas por académicos, escritores laureados e instituciones culturales, se cerraron el 1° de febrero. Desde entonces, el comité de literatura revisó las propuestas, redujo la lista a unos veinte candidatos y conformó la terna final sobre la que se tomará la decisión definitiva.

El anuncio del ganador se realizará el 9 de octubre, y la entrega del galardón tendrá lugar el 10 de diciembre en Estocolmo, siguiendo la tradición.