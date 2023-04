Ola de separaciones en la Scaloneta: crisis y separación de un importante jugador de la Selección Nacional

image.png

“La etapa de esperar al marido en casa encerrada con los hijos, mientras él sale a tomar y ¡compartir con otras personas! Les recomiendo SALTÁRSELA”, posteó Sabrina junto a un video difundido a través de TikTok, llamando mucho la atención de todos sus seguidores.

La cuenta Gossipeame se hizo eco de esto y se preguntó qué esta pasando en esa relación: “¿Habrá pasado algo entre Sabrina Di Marzo y Ángel Correa?”.

Escándalo total: Yesica Frías encontró in fraganti a Exequiel Palacios con su amante en el sillón de su casa

Después de la consagración de La Scaloneta en el Mundial Qatar 2022 y los festejos en Argentina, llegaron algunos problemas de orden sentimental para algunos de los futbolistas campeones del mundo.

Primero llegó la escandalosa separación de Alexis Mac Allister y Camila Mayan, a quien dejó por su amiga de muchos años, Ailén Cova.

Lo cierto es que ahora se confirmó que otro futbolista de la Selección Argentina se separó: se trata del volente Exequiel Palacios. Yésica Frías confirmó la separación con durísimos posteos en Instagram, dando a entender que el final de la relación no se dio en buenos términos.

Desde las preguntas de Instagram, la ahora ex del futbolista que surgió de River Plate admitió la separación y hasta explicó el motivo: "Me demostró lo que realmente es. Yo estuve con él en su peor momento y él en el mío me soltó la mano”, lanzó.

“¿Creés que ahora por ser ganador del Mundial se la creyó y se olvidó quién es?”, le consultaron luego a la influencer. Y ella respondió junto con un emoji de una boca cerrada con un cierre: “Lo dijiste vos”.

Después, leyó otro comentario que apuntaba a Exequiel Palacios al que ella adhirió. “Pensar que dejaste tu vida y tu familia por él y así te agradece”, decía el mensaje. Y ella no dudó en darle la razón: “Viste vos, así son”.