Pagó el precio: una mujer envenenó a 10 perros y y murió tras consumir el mismo producto que le había dado a los animales

Según informó Ahora Mar del Plata, el primer relevamiento realizado por los peritos permitió descartar, en principio, la intervención de terceros. La principal línea investigativa sostiene que la mujer habría intoxicado a los perros y luego se habría quitado la vida. El impacto del hecho generó una fuerte conmoción entre los vecinos, tanto por la muerte de la mujer como por la cantidad de animales involucrados.

Por la magnitud de la situación, intervinieron equipos de Defensa Civil, personal de Zoonosis, el SAME y la policía bonaerense.

La causa quedó a cargo del fiscal Alejandro Pelegrinelli, quien investiga las circunstancias del hecho, el origen del veneno utilizado y la cantidad exacta de animales afectados. Además, ordenó la autopsia del cuerpo para confirmar la hipótesis inicial. La investigación fue caratulada como “averiguación causales de muerte”.