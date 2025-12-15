En vivo Radio La Red
MAR DEL PLATA

Pagó el precio: una mujer envenenó a 10 perros y y murió tras consumir el mismo producto que le había dado a los animales

Una mujer fue encontrada muerta dentro de su vivienda en el barrio Parque Hermoso, junto a más de diez perros sin vida. La principal hipótesis apunta a una intoxicación con veneno, sin indicios de participación de terceros, mientras la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Un hecho estremecedor sacudió a Mar del Plata, donde una mujer fue hallada sin vida en el interior de su vivienda, junto a más de una decena de perros que también habían muerto. Las primeras hipótesis indican que tanto la mujer como los animales habrían fallecido por una intoxicación con veneno, que ella misma habría suministrado a las mascotas antes de ingerirlo.

El episodio ocurrió este lunes en una casa ubicada en las inmediaciones de la calle 200, en el barrio Parque Hermoso de la ciudad balnearia. Personal policial acudió al lugar tras un llamado de la hermana de la víctima, quien alertó a las autoridades luego de ver a uno de los perros muerto. Al consultar a su familiar sobre lo sucedido, recibió como respuesta que “se había encerrado”.

De acuerdo con el portal local 0223, la mujer habría envenenado a los animales, consumido luego la misma sustancia y finalmente se habría atrincherado dentro de la vivienda. La puerta fue abierta con una llave de repuesto y el cuerpo fue encontrado en el suelo.

Al ingresar, los efectivos encontraron a la mujer tendida, aparentemente inconsciente. Aunque el personal del SAME intentó reanimarla con maniobras de urgencia, no logró salvarla y el fallecimiento fue constatado en el lugar.

Según informó Ahora Mar del Plata, el primer relevamiento realizado por los peritos permitió descartar, en principio, la intervención de terceros. La principal línea investigativa sostiene que la mujer habría intoxicado a los perros y luego se habría quitado la vida. El impacto del hecho generó una fuerte conmoción entre los vecinos, tanto por la muerte de la mujer como por la cantidad de animales involucrados.

Por la magnitud de la situación, intervinieron equipos de Defensa Civil, personal de Zoonosis, el SAME y la policía bonaerense.

La causa quedó a cargo del fiscal Alejandro Pelegrinelli, quien investiga las circunstancias del hecho, el origen del veneno utilizado y la cantidad exacta de animales afectados. Además, ordenó la autopsia del cuerpo para confirmar la hipótesis inicial. La investigación fue caratulada como “averiguación causales de muerte”.

