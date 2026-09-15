A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
POLÉMICO

Aparece un video íntimo de Enzo Fernández y Valu Cervantes que desata la polémica más caliente: "Lleno de..."

Mientras vive su mejor momento deportivo recién llegado al Manchester City por una millonada de euros, Enzo Fernández y la madre de sus hijos, Valentina Cervantes, de buenas a primeras se vieron envueltos en un enorme escándalo. Enterate.

15 sept 2026, 15:27
Aparece un video íntimo de Enzo Fernández y Valu Cervantes que desata la polémica más caliente: Lleno de...

Aparece un video íntimo de Enzo Fernández y Valu Cervantes que desata la polémica más caliente: "Lleno de..."

Aparece un video íntimo de Enzo Fernández y Valu Cervantes que desata la polémica más caliente: Lleno de...

Aparece un video íntimo de Enzo Fernández y Valu Cervantes que desata la polémica más caliente: "Lleno de..."

Enzo Fernández y Valentina Cervantes volvieron a ser tendencia por estas horas, pero esta vez no por un gol ni por una alfombra roja: se trata de un video íntimo filtrado en una pileta privada que desató una tormenta de críticas en las redes sociales justo cuando el volante cerraba su traspaso récord al Manchester City.

La escena, grabada en el jardín de una vivienda, los muestra en traje de baño caminando descalzos por la orilla. Enzo la lleva en brazos, saltan juntos al agua y, en un momento clave, él la toma de la cabeza y la sumerge unos segundos. Lo que para algunos fue una broma de pareja, para otros se leyó como un gesto de dominación y riesgo físico.

Leé también

Polémica: admitieron un grave error del VAR en la jugada entre Enzo Fernández y Haaland

polemica: admitieron un grave error del var en la jugada entre enzo fernandez y haaland

Y como era de suponer, las reacciones no tardaron en llegar. “Es muy peligroso, si se resbala se pueden lastimar feo”, advirtieron varios usuarios, mientras otros hablaron de “red flags” y “dominación de uno sobre otro”. Claro que no faltaron los mensajes directos a Valentina: “Amiga, date cuenta”, escribieron en hilos que rápidamente se volvieron virales.

El timing no pudo ser más explosivo: el video circuló en paralelo al fichaje más caro de la historia del deporte argentino (145 millones de euros) y al excelente momento futbolístico de Enzo, que incluso había celebrado un clásico ganado al Manchester United. Lo cierto es que la combinación de exposición mediática y gesto ambiguo encendió la polémica.

Aunque hubo quienes optaron por celebrar el físico de ambos y minimizar el episodio, la mayoría de los comentarios apuntaron a cuestionar la actitud del mediocampista. En el centro del debate quedó una pregunta que suele repetirse en casos similares: ¿juego de pareja o señal de alerta?

Por ahora, ni Enzo ni Valu emitieron un pronunciamiento oficial sobre el video. Mientras tanto, el material sigue acumulando vistas y comentarios, y se suma a una lista de episodios que mantienen a la pareja bajo la lupa de la farándula digital.

La historia de amor de Enzo Fernández y Valentina Cervantes

Enzo Fernández y Valentina Cervantes están juntos oficialmente desde 2018, cuando él tenía 16 años y ella 17. Su historia de amor, que hoy tiene dos hijos y varias mudanzas internacionales de por medio, comenzó en San Martín (provincia de Buenos Aires) y se consolidó durante unas vacaciones en Mar del Tuyú, el mismo verano en que ambos decidieron dar el primer paso como pareja.

La influencer, profesora de inglés de 22 años, contó en más de una oportunidad que al principio hubo un ida y vuelta: se vieron, se distanciaron y, hacia noviembre de 2018, retomaron la relación para ya no soltarse. Poco después, con muy pocos recursos, se fueron a vivir juntos, apostando todo a la carrera futbolística de Enzo.

La vida de la pareja cambió radicalmente con el desembarco del mediocampista en el fútbol europeo. Primero Portugal, con el paso por Benfica, y luego Inglaterra, con las etapas en Chelsea y, más recientemente, Manchester City, marcaron mudanzas, adaptaciones y una rutina signada por los viajes y la distancia. En medio de ese vértigo, llegaron sus dos hijos: Olivia, nacida en 2020, y Benjamín, en octubre de 2023.

En octubre y noviembre de 2024, después de seis años de relación, Valentina confirmó en sus redes que estaban separados. Según reveló después, Enzo le dijo que en ese momento quería “estar solo”, una charla que marcó el fin temporal del vínculo. Sin embargo, a principios de 2025 comenzaron las primeras señales de reconciliación y, desde entonces, se los ve nuevamente juntos, apostando por una etapa “más madura y consciente”.

Hoy, la historia de Enzo y Valentina es uno de los romances más seguidos del ambiente: una pareja que arrancó siendo adolescente en un barrio del Gran Buenos Aires, pasó por momentos de precariedad, vivió el boom del Mundial de Qatar y, tras un impasse, eligió volver a intentarlo con dos hijos y una vida construida a los saltos entre continentes.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Enzo Fernández Valentina Cervantes

Lo más visto