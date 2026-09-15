Aparece un video íntimo de Enzo Fernández y Valu Cervantes que desata la polémica más caliente: "Lleno de..."

Aunque hubo quienes optaron por celebrar el físico de ambos y minimizar el episodio, la mayoría de los comentarios apuntaron a cuestionar la actitud del mediocampista. En el centro del debate quedó una pregunta que suele repetirse en casos similares: ¿juego de pareja o señal de alerta?

Por ahora, ni Enzo ni Valu emitieron un pronunciamiento oficial sobre el video. Mientras tanto, el material sigue acumulando vistas y comentarios, y se suma a una lista de episodios que mantienen a la pareja bajo la lupa de la farándula digital.

La historia de amor de Enzo Fernández y Valentina Cervantes

Enzo Fernández y Valentina Cervantes están juntos oficialmente desde 2018, cuando él tenía 16 años y ella 17. Su historia de amor, que hoy tiene dos hijos y varias mudanzas internacionales de por medio, comenzó en San Martín (provincia de Buenos Aires) y se consolidó durante unas vacaciones en Mar del Tuyú, el mismo verano en que ambos decidieron dar el primer paso como pareja.

La influencer, profesora de inglés de 22 años, contó en más de una oportunidad que al principio hubo un ida y vuelta: se vieron, se distanciaron y, hacia noviembre de 2018, retomaron la relación para ya no soltarse. Poco después, con muy pocos recursos, se fueron a vivir juntos, apostando todo a la carrera futbolística de Enzo.

La vida de la pareja cambió radicalmente con el desembarco del mediocampista en el fútbol europeo. Primero Portugal, con el paso por Benfica, y luego Inglaterra, con las etapas en Chelsea y, más recientemente, Manchester City, marcaron mudanzas, adaptaciones y una rutina signada por los viajes y la distancia. En medio de ese vértigo, llegaron sus dos hijos: Olivia, nacida en 2020, y Benjamín, en octubre de 2023.

En octubre y noviembre de 2024, después de seis años de relación, Valentina confirmó en sus redes que estaban separados. Según reveló después, Enzo le dijo que en ese momento quería “estar solo”, una charla que marcó el fin temporal del vínculo. Sin embargo, a principios de 2025 comenzaron las primeras señales de reconciliación y, desde entonces, se los ve nuevamente juntos, apostando por una etapa “más madura y consciente”.

Hoy, la historia de Enzo y Valentina es uno de los romances más seguidos del ambiente: una pareja que arrancó siendo adolescente en un barrio del Gran Buenos Aires, pasó por momentos de precariedad, vivió el boom del Mundial de Qatar y, tras un impasse, eligió volver a intentarlo con dos hijos y una vida construida a los saltos entre continentes.