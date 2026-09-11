Cómo es el megaoperativo de seguridad con el que avanza el Gobierno para recibir al Papa León XIV

En ese marco, el Ejecutivo ya creó, mediante tres resoluciones publicadas la semana pasada en el Boletín Oficial, tres comandos unificados federales adaptados a cada una de las jurisdicciones que recorrerá el Sumo Pontífice:

Resolución 898/2026: crea el comando para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

. Resolución 899/2026: dispone el operativo en la Provincia de Buenos Aires , focalizado en las localidades de Luján y Claypole .

, focalizado en las localidades de . Resolución 900/2026: establece el comando para la Provincia de Córdoba.

De todos los operativos participarán efectivos de Policía Federal (PFA), Gendarmería Nacional (GNA), Prefectura Naval (PNA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. Todos actuarán bajo la coordinación general del titular de la Subsecretaría de Despliegue Territorial.

El operativo de las fuerzas concentrará en los aeropuertos, corredores viales, sedes diplomáticas, lugares de culto y establecimientos penitenciarios incluidos en el itinerario de actividades que cumplirá el Papa. El mismo será confirmado la próxima semana, posiblemente el 15 de septiembre, por el Vaticano.

El operativo de seguridad de fuerzas federales tendrá a su vez un enlace internacional con comunicación directa y alerta temprana con la Guardia Suiza Pontificia y custodios del Vaticano, que mantendrán las cadenas de mando locales y se integrarán orgánicamente, según confirmaron las fuentes oficiales.

Los comandos especiales operan de manera permanente desde la publicación de su creación hasta 48 horas después de que finalicen las actividades del Papa en cada provincia.

En ese marco, la ministra Monteoliva visitó Roma esta semana para reunirse con las autoridades del Vaticano y diagramar el operativo de seguridad que protegerá al Papa.

"Junto a nuestro embajador ante la Santa Sede, Luis Pablo María Beltramo, participamos de distintas reuniones vinculadas a la próxima visita a la Argentina de Su Santidad el Papa León XIV", comentó la ministra en su cuenta oficial en la red X.

Junto a nuestro embajador ante la Santa Sede, Luis Pablo María Beltramino, participamos de distintas reuniones vinculadas a la próxima visita a la Argentina de Su Santidad el Papa León XIV.



Muchas gracias por recibirnos pic.twitter.com/mFDOSMgvjw — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) September 11, 2026

Las actividades que cumpliría León XIV, según el plan que evalúa el Vaticano

La agenda detallada de la visita del Papa León XIV a la Argentina abarcaría un total de 17 actividades oficiales distribuidas en cuatro jornadas intensas del 8 al 11 de noviembre de 2026.

Aunque aún resta el anuncio oficial que realizará el Vaticano la semana que viene, el plan tentativo es el siguiente:

Domingo 8 de noviembre

El itinerario del primer día se concentrará en las autoridades nacionales y la diplomacia:

Llegada: arribo del vuelo papal al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

arribo del vuelo papal al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Homenaje: traslado a la Plaza San Martín para realizar una ofrenda floral ante el Monumento al Libertador General Don José de San Martín.

traslado a la Plaza San Martín para realizar una ofrenda floral ante el Monumento al Libertador General Don José de San Martín. Encuentro Bilateral: reunión formal con el Presidente de la Nación, Javier Milei , en la Casa Rosada.

reunión formal con el Presidente de la Nación, , en la Casa Rosada. Cuerpo Diplomático: encuentro con autoridades del gobierno, sociedad civil y representantes diplomáticos en el Palacio Libertad.

encuentro con autoridades del gobierno, sociedad civil y representantes diplomáticos en el Palacio Libertad. Alojamiento: traslado e ingreso a la Nunciatura Apostólica para el descanso.

Lunes 9 de noviembre

Esta jornada estará marcada por el contacto directo con la comunidad civil y religiosa:

Mañana (Claypole): visita al Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, donde se reunirá con personas con discapacidad.

visita al Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, donde se reunirá con personas con discapacidad. Mediodía (Palermo): recorrido en papamóvil y celebración de la Santa Misa Central masiva en el Monumento a los Españoles.

recorrido en y celebración de la en el Monumento a los Españoles. Tarde (Puerto Madero): encuentro con referentes del sindicalismo, movimientos sociales y empresarios en la Universidad Católica Argentina (UCA).

encuentro con referentes del sindicalismo, movimientos sociales y empresarios en la Universidad Católica Argentina (UCA). Cierre: encuentro Ecuménico e Interreligioso en el Palacio San Martín y posterior rezo de Vísperas en la Catedral Metropolitana junto a los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina.

Martes 10 de noviembre

El Sumo Pontífice se trasladará a Córdoba y regresará a Buenos Aires por la noche

Vuelo: salida desde el Aeroparque Metropolitano hacia la ciudad de Córdoba.

salida desde el Aeroparque Metropolitano hacia la ciudad de Córdoba. Misa en Córdoba: recorrido en papamóvil y celebración litúrgica masiva en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) .

recorrido en papamóvil y celebración litúrgica masiva en el predio de la . Encuentro eclesiástico: reunión en la Catedral de Córdoba con sacerdotes, religiosos y seminaristas de la región.

reunión en la con sacerdotes, religiosos y seminaristas de la región. Regreso a CABA: retorno en avión hacia Buenos Aires para encabezar una Vigilia con jóvenes nuevamente en el Monumento a los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre

La última jornada combinará la pastoral carcelaria y la devoción mariana nacional:

Mañana: visita pastoral a los internos del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires (Cárcel de Devoto) .

visita pastoral a los internos del . Luján: traslado hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Realizará un recorrido en papamóvil y presidirá una misa cerca del mediodía, emulando la histórica visita de Juan Pablo II en 1987.

traslado hacia la Realizará un recorrido en papamóvil y presidirá una misa cerca del mediodía, emulando la histórica visita de Juan Pablo II en 1987. Cierre: saludo a los voluntarios de la organización en la Villa Marista de Luján.

saludo a los voluntarios de la organización en la Partida: traslado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para abordar el vuelo especial rumbo a la República del Perú.

Se abre la inscripción para voluntarios

En el marco de la visita del Santo Padre León XIV a la Argentina, se abrió la preinscripción para quienes deseen postularse como voluntarios y sumarse al equipo que acompañará las distintas actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La preinscripción está disponible desde del 7 de septiembre para personas de entre 18 y 65 años. Quienes sean convocados participarán de instancias de formación general y específica, de acuerdo con la tarea asignada. Toda la información oficial sobre el proceso de selección y las próximas etapas será comunicada a través de los canales oficiales del voluntariado.

En total, se proyecta reunir cerca de 20.000 servidores para asistir a los millones de fieles previstos. El 8 de octubre es la fecha de cierre de la convocatoria general.