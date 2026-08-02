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River Plate perdió 1 a 0 con Rosario Central en el Monumental y sumó su quinta derrota consecutiva

El Millonario cayó 1-0 por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026, sumó su quinta derrota consecutiva en torneos de AFA y atraviesa uno de los peores momentos de su historia reciente.

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River Plate perdió 1 a 0 con Rosario Central en el Monumental y sumó su quinta derrota consecutiva

River Plate perdió 1 a 0 con Rosario Central en el Monumental y sumó su quinta derrota consecutiva

River volvió a sufrir un duro golpe en el estadio Monumental. El equipo dirigido por Eduardo Coudet perdió 1-0 frente a Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026, acumuló su quinta derrota consecutiva en competencias organizadas por la AFA y alcanzó una marca que no registraba desde 1911.

Leé también Derrota y preocupación: la terrible racha negativa que River igualó después de 31 años
(Fotobaires)

El único gol de la noche llegó a los 27 minutos del primer tiempo y fue en contra. Tras un desborde de Jaminton Campaz por la izquierda y un centro atrás, Nicolás Otamendi, en su intento por despejar, terminó empujando la pelota dentro de su propio arco.

River volvió a mostrar falencias y no pudo reaccionar

El conjunto de Núñez había insinuado algo de peligro antes del gol con un remate de Fausto Vera que se fue por encima del travesaño, pero nunca logró imponerse con claridad. Rosario Central respondió con buenas intervenciones de Ángel Di María y Campaz, quienes fueron los futbolistas más desequilibrantes de la visita.

En el complemento, River adelantó sus líneas y generó algunas situaciones para alcanzar el empate. La más clara llegó tras un error del arquero Jeremías Ledesma, que dejó la pelota servida dentro del área, aunque Ignacio Ovando apareció sobre la línea para evitar el gol.

Con el correr de los minutos, el Millonario insistió con centros y remates de media distancia, pero volvió a chocar con la falta de eficacia que viene arrastrando en este inicio de campeonato.

Rosario Central resistió con diez jugadores

A falta de pocos minutos para el final, Rosario Central sufrió la expulsión de Emanuel Coronel por una dura infracción sobre Tomás Galván que le valió la segunda tarjeta amarilla.

Pese a jugar el tramo final con un futbolista menos, el conjunto rosarino sostuvo la ventaja y se llevó tres puntos importantes del Monumental.

Un presente alarmante para el equipo de Coudet

La derrota dejó a River en el último puesto de la Zona B, sin puntos en las primeras tres fechas del Clausura. Además, el equipo salió de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027 y profundizó una crisis futbolística que ya genera preocupación entre los hinchas.

Rosario Central, en cambio, alcanzó las cuatro unidades y se ubicó en el séptimo lugar de la zona.

En la próxima jornada, River visitará a Tigre el sábado 8 de agosto desde las 17, mientras que el equipo dirigido por Jorge Almirón recibirá a Aldosivi el viernes 7 a las 19.30.

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