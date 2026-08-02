River Plate perdió 1 a 0 con Rosario Central en el Monumental y sumó su quinta derrota consecutiva

Con el correr de los minutos, el Millonario insistió con centros y remates de media distancia, pero volvió a chocar con la falta de eficacia que viene arrastrando en este inicio de campeonato.

Rosario Central resistió con diez jugadores

A falta de pocos minutos para el final, Rosario Central sufrió la expulsión de Emanuel Coronel por una dura infracción sobre Tomás Galván que le valió la segunda tarjeta amarilla.

Pese a jugar el tramo final con un futbolista menos, el conjunto rosarino sostuvo la ventaja y se llevó tres puntos importantes del Monumental.

Un presente alarmante para el equipo de Coudet

La derrota dejó a River en el último puesto de la Zona B, sin puntos en las primeras tres fechas del Clausura. Además, el equipo salió de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027 y profundizó una crisis futbolística que ya genera preocupación entre los hinchas.

Rosario Central, en cambio, alcanzó las cuatro unidades y se ubicó en el séptimo lugar de la zona.

En la próxima jornada, River visitará a Tigre el sábado 8 de agosto desde las 17, mientras que el equipo dirigido por Jorge Almirón recibirá a Aldosivi el viernes 7 a las 19.30.