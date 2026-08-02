Preocupación en Gran Hermano: un participante se descompensó en plena actividad y encendió las alarmas

Horas más tarde, mientras los integrantes de la casa compartían un momento más tranquilo, comenzaron a circular versiones sobre el estado de Emma. Juanicar y Yanina Zilli comentaron lo ocurrido y surgió la duda sobre si el exjugador volvería o no al grupo. "No va a volver, ya te lo digo. No sé, no lo veo, para mí no", opinó Zilli.

Sin embargo, con el correr de los minutos, Vich logró recuperarse y finalmente volvió a ingresar a la casa para reencontrarse con sus compañeros.

Por qué peligra la continuidad de Sol en Gran Hermano

La confirmación de que Cinzia Francischiello no podrá regresar a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada tras el accidente que sufrió impactó fuerte entre los participantes, pero quien más lo sintió fue Sol Abraham. Al enterarse de la noticia, no pudo contener las lágrimas y expresó: "Quiero mandarle un beso muy grande a Cin, que fue mi compañera acá desde el primer día, que la quiero muchísimo y que lamento mucho lo que le pasó".

Sol había encontrado en Cinzia un gran sostén dentro del reality y hasta se ilusionaba con compartir la instancia final junto a ella. "Yo soñaba con llegar a la final con ella y nada... es algo más que tengo que superar en este juego", confesó entre sollozos, dejando ver lo difícil que le resulta aceptar la partida de su amiga.

La angustia fue tan grande que Sol no dudó en remarcar cuánto la afectará la ausencia de su compañera. "La voy a extrañar mucho y para mí me va a hacer mucha falta", expresó con la voz quebrada, reflejando el vacío que deja Cinzia en su camino dentro de la competencia.

El dolor de Sol no pasó desapercibido y rápidamente en redes sociales comenzaron a circular versiones que sugieren que podría evaluar abandonar el programa, golpeada por lo ocurrido. Por ahora, la participante continúa en juego, aunque la tristeza por la salida de Cinzia sigue siendo evidente.