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Partido de la tragedia: Un hincha mostró el clima raro que había en la cancha y apuntó contra el arquero

Un hincha contó detalles estremecedores del partido y lanzó una dura acusación contra el arquero que ocacionó el choque fatal. Enterate.

Partido de la tragedia: Un hincha mostró el clima raro que había en la cancha y apuntó contra el arquero

La muerte de Jesús de Miguel continúa generando conmoción en el fútbol español y, con el correr de las horas, aparecen nuevos testimonios que reconstruyen el dramático episodio que terminó convirtiendo un partido en una jornada inolvidable por las peores razones. Esta vez, un hincha del CD Tenerife publicó un video en el que describió el clima que se vivió dentro del estadio y lanzó una fuerte acusación contra Jesús Owono, el arquero que protagonizó el choque con el delantero.

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El relato es estremecedor. El aficionado aseguró que el encuentro terminó de una manera completamente inusual y que la tensión se apoderó del estadio después de que De Miguel tuviera que abandonar el campo en camilla y posteriormente fuera trasladado en ambulancia. El futbolista había sufrido un paro cardíaco tras el impacto con el arquero del FC Andorra durante el partido.

“Acaban de dar por finalizado el partido cuando faltaban todavía cuatro minutos. Están mandando a sacar a la gente del campo por otra salida. Es la primera vez en la historia del Tenerife que pasa algo así”, comenzó contando el hincha, todavía conmocionado por lo que acababa de presenciar.

Pero su testimonio no se limitó al dramático episodio protagonizado por De Miguel. También describió una serie de situaciones que, según su versión, transformaron la jornada en un verdadero caos dentro del estadio Heliodoro Rodríguez López.

El aficionado apuntó directamente contra Owono y aseguró que, antes del choque, el arquero ya había tenido comportamientos que generaron tensión con los hinchas y los futbolistas rivales.

“Primero se marcha Jesús de Miguel en camilla y en ambulancia posteriormente por una entrada de un portero que ya desde antes mostraba actitudes chulescas con la grada y con los otros jugadores y que luego llegó tarde”, sostuvo en el video.

La acusación es contundente y vuelve a poner el foco sobre el arquero, que fue expulsado durante el encuentro por la infracción que terminó con el delantero gravemente afectado. Sin embargo, se trata de la interpretación del hincha sobre el comportamiento previo del guardameta y no de una determinación sobre su responsabilidad en la muerte del futbolista.

El testimonio continuó con otros episodios que aumentaron la preocupación entre quienes estaban presentes. Según contó, mientras los servicios médicos asistían a De Miguel, también tuvieron que intervenir en distintos sectores de las tribunas.

“Acto seguido hay hasta tres, cuatro puntos del Heliodoro en donde tienen que ir los servicios médicos a atender a personas de la grada. No sé por qué, pero de verdad que un caos increíble”, relató.

Como si la jornada no hubiera tenido suficientes escenas dramáticas, el hincha contó que, al retirarse del estadio, se encontraron con otro episodio inesperado: el derrumbe de uno de los escalones de acceso.

“Y ya por último, al salir nos encontramos con que uno de los escalones directamente se derrumba. Primera vez en la historia del club, yo creo que pasa esta cadena de sucesos fatales y estoy totalmente sin palabras”, expresó.

El aficionado también cuestionó las condiciones de acceso para los servicios de emergencia y consideró que hay aspectos de infraestructura que deberían mejorarse. “Lo del escalón ya fue la guinda del pastel y el acceso al mismo de la ambulancia y demás también hay que mejorar”, agregó.

Sin embargo, por encima de cualquier resultado o inconveniente, su preocupación estaba puesta en la salud de los protagonistas. El video terminó con una frase que resume el impacto que dejó la tragedia entre los presentes.

“Da igual el resultado, da igual todo. Lo importante es que se recuperen todos los jugadores, bueno, el jugador porque ya digo, o sea, temblando”, manifestó.

Jesús de Miguel terminó muriendo y dejó una profunda herida en el Tenerife y en el fútbol español.

En pocas palabras

  • Tragedia en el fútbol: Murió Jesús de Miguel tras un choque con el arquero Jesús Owono.
  • Testimonio de un hincha: Describió un clima tenso y acusó al arquero de actitudes previas.
  • Causas y consecuencias: El incidente ocurrió en un partido del CD Tenerife, con atención médica y evacuación.
Resumen generado por Thinkindot AI
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