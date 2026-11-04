Partido de la tragedia: Un hincha mostró el clima raro que había en la cancha y apuntó contra el arquero

El aficionado apuntó directamente contra Owono y aseguró que, antes del choque, el arquero ya había tenido comportamientos que generaron tensión con los hinchas y los futbolistas rivales.

“Primero se marcha Jesús de Miguel en camilla y en ambulancia posteriormente por una entrada de un portero que ya desde antes mostraba actitudes chulescas con la grada y con los otros jugadores y que luego llegó tarde”, sostuvo en el video.

La acusación es contundente y vuelve a poner el foco sobre el arquero, que fue expulsado durante el encuentro por la infracción que terminó con el delantero gravemente afectado. Sin embargo, se trata de la interpretación del hincha sobre el comportamiento previo del guardameta y no de una determinación sobre su responsabilidad en la muerte del futbolista.

El testimonio continuó con otros episodios que aumentaron la preocupación entre quienes estaban presentes. Según contó, mientras los servicios médicos asistían a De Miguel, también tuvieron que intervenir en distintos sectores de las tribunas.

“Acto seguido hay hasta tres, cuatro puntos del Heliodoro en donde tienen que ir los servicios médicos a atender a personas de la grada. No sé por qué, pero de verdad que un caos increíble”, relató.

Como si la jornada no hubiera tenido suficientes escenas dramáticas, el hincha contó que, al retirarse del estadio, se encontraron con otro episodio inesperado: el derrumbe de uno de los escalones de acceso.

“Y ya por último, al salir nos encontramos con que uno de los escalones directamente se derrumba. Primera vez en la historia del club, yo creo que pasa esta cadena de sucesos fatales y estoy totalmente sin palabras”, expresó.

El aficionado también cuestionó las condiciones de acceso para los servicios de emergencia y consideró que hay aspectos de infraestructura que deberían mejorarse. “Lo del escalón ya fue la guinda del pastel y el acceso al mismo de la ambulancia y demás también hay que mejorar”, agregó.

Sin embargo, por encima de cualquier resultado o inconveniente, su preocupación estaba puesta en la salud de los protagonistas. El video terminó con una frase que resume el impacto que dejó la tragedia entre los presentes.

“Da igual el resultado, da igual todo. Lo importante es que se recuperen todos los jugadores, bueno, el jugador porque ya digo, o sea, temblando”, manifestó.

Jesús de Miguel terminó muriendo y dejó una profunda herida en el Tenerife y en el fútbol español.