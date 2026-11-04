"Harry Potter y la piedra filosofal": conocé a los personajes y el elenco de la nueva serie de HBO

Otros estudiantes también viven sus propias historias en los pasillos de Hogwarts. Es el caso de las hermanas gemelas Patil, separadas por el Sombrero Seleccionador: mientras Padma (Anjula Murali) es asignada a Ravenclaw, Parvati (Alessa Leoni) es seleccionada para Gryffindor. Otro de los personajes destacados es Oliver Wood (Orson Matthews), capitán del equipo de Quidditch de Gryffindor y responsable de introducir a Harry en el deporte más popular del mundo mágico.

¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS ACTORES DE HARRY POTTER?

Para dar vida a los estudiantes de Hogwarts en la nueva serie original de HBO, se seleccionó a jóvenes actores de distintos orígenes y experiencias. Gran parte del elenco infantil está formado por talentos que crecieron en el teatro británico y que hacen su debut televisivo en Harry Potter y la piedra filosofal.

Este es el caso de los tres protagonistas. Arabella Stanton asume el papel de Hermione Granger tras participar en el musical Matilda, mientras que Alastair Stout debuta como protagonista interpretando a Ron Weasley. Por su parte, Dominic McLaughlin da vida a Harry Potter después de protagonizar la serie de comedia Grow, donde compartió pantalla con Nick Frost, quien ahora forma parte del elenco de la serie como Rubeus Hagrid.

Con una combinación de nuevos talentos y personajes queridos por los fans, la serie promete presentar a una nueva generación de estudiantes de Hogwarts sin perder la esencia que convirtió a la saga en un fenómeno global. Harry Potter y la piedra filosofal se estrena nesta navidad exclusivamente en HBO Max.

La serie cuenta con guion y producción ejecutiva de Francesca Gardiner. Mark Mylod se desempeña como productor ejecutivo y dirigirá varios episodios para HBO, en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. La producción ejecutiva también incluye a J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, de Brontë Film and TV, además de David Heyman, de Heyday Films.

Teaser tráiler oficial de Harry Potter y la Piedra Filosofal en HBO Max