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"Harry Potter y la piedra filosofal": conocé a los personajes y el elenco de la nueva serie de HBO

¿Quiénes son los nuevos estudiantes de Howarts? Conocé a los personajes y la trayectoria del elenco de la nueva serie original de HBO, "Harry Potter y la piedra filosofal".

Harry Potter y la piedra filosofal: conocé a los personajes y el elenco de la nueva serie de HBO. (Foto: Gentileza HBO Max)

"Harry Potter y la piedra filosofal": conocé a los personajes y el elenco de la nueva serie de HBO. (Foto: Gentileza HBO Max)

La cuenta regresiva para la Navidad ya comenzó y, con ella, crece la expectativa de los fans por el estreno de Harry Potter y la piedra filosofal, la nueva serie original de HBO. Inspirada en la obra que conquistó a generaciones de lectores en todo el mundo, la producción presenta nuevos talentos que darán vida a los icónicos personajes del universo mágico.

Leé también "Harry Potter y la piedra filosofal", la serie de HBO, revive la magia y el legado de Hogwarts
Harry Potter y la piedra filosofal, la serie de HBO, revive la magia y el legado de Hogwarts. (Foto: Gentileza HBO)

El corazón de cualquier historia de Harry Potter siempre ha sido la amistad y el vínculo entre tres niños de Gryffindor. Con experiencia en series y teatro, Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout aportarán una nueva visión a Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley. Pero no estarán solos. A lo largo de la temporada, numerosos jóvenes actores presentarán al público los nuevos rostros de los estudiantes de Hogwarts y las amistades, rivalidades y aventuras que definen su primer año escolar.

CONOCÉ A LOS NUEVOS ESTUDIANTES DE HOGWARTS

A lo largo de la temporada, el trío se une a varios otros estudiantes de Gryffindor: el tímido y torpe Neville Longbottom (Rory Wilmot), el carismático Seamus Finnigan (Leo Earley), el valiente Dean Thomas (Elijah Oshin) y la alegre Lavender Brown (Sienna Moosah). La amistad dentro de la sala común es uno de los aspectos más importantes del primer año de los protagonistas y adquiere aún más relevancia en esta nueva adaptación.

Pero Hogwarts también es escenario de rivalidades. Draco Malfoy (Lox Pratt) surge como el principal antagonista y protagoniza momentos de tensión junto a sus amigos de Slytherin, Vincent Crabbe (Finn Stephens) y Gregory Goyle (William Nash), reforzando la histórica competencia entre las casas de la escuela de magia.

Otros estudiantes también viven sus propias historias en los pasillos de Hogwarts. Es el caso de las hermanas gemelas Patil, separadas por el Sombrero Seleccionador: mientras Padma (Anjula Murali) es asignada a Ravenclaw, Parvati (Alessa Leoni) es seleccionada para Gryffindor. Otro de los personajes destacados es Oliver Wood (Orson Matthews), capitán del equipo de Quidditch de Gryffindor y responsable de introducir a Harry en el deporte más popular del mundo mágico.

¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS ACTORES DE HARRY POTTER?

Para dar vida a los estudiantes de Hogwarts en la nueva serie original de HBO, se seleccionó a jóvenes actores de distintos orígenes y experiencias. Gran parte del elenco infantil está formado por talentos que crecieron en el teatro británico y que hacen su debut televisivo en Harry Potter y la piedra filosofal.

Este es el caso de los tres protagonistas. Arabella Stanton asume el papel de Hermione Granger tras participar en el musical Matilda, mientras que Alastair Stout debuta como protagonista interpretando a Ron Weasley. Por su parte, Dominic McLaughlin da vida a Harry Potter después de protagonizar la serie de comedia Grow, donde compartió pantalla con Nick Frost, quien ahora forma parte del elenco de la serie como Rubeus Hagrid.

Con una combinación de nuevos talentos y personajes queridos por los fans, la serie promete presentar a una nueva generación de estudiantes de Hogwarts sin perder la esencia que convirtió a la saga en un fenómeno global. Harry Potter y la piedra filosofal se estrena nesta navidad exclusivamente en HBO Max.

La serie cuenta con guion y producción ejecutiva de Francesca Gardiner. Mark Mylod se desempeña como productor ejecutivo y dirigirá varios episodios para HBO, en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. La producción ejecutiva también incluye a J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, de Brontë Film and TV, además de David Heyman, de Heyday Films.

Teaser tráiler oficial de Harry Potter y la Piedra Filosofal en HBO Max

En pocas palabras

  • Nuevos estudiantes: La serie de HBO Max "Harry Potter y la piedra filosofal" presenta jóvenes talentos.
  • Elenco principal: Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout interpretan a Harry, Hermione y Ron.
  • Estreno: La producción, basada en la obra de J.K. Rowling, llega a HBO Max esta Navidad.
Resumen generado por Thinkindot AI
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