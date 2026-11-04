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Cambio brusco de tiempo antes de la llegada del Papa León XIV: el pronóstico según Meteored

Cómo estará el tiempo en la Ciudad y el conurbano durante los días previos a la llegada del Sumo Pontífice a la Argentina, prevista para el domingo 8.

Cómo estará el tiempo antes de la llegada del Papa León XIV (Foto: A24.com).

Cómo estará el tiempo antes de la llegada del Papa León XIV (Foto: A24.com).

El clima tendrá varios cambios durante los próximos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Después de una jornada de temperaturas agradables, con registros que superaron los 27 °C, el pronóstico anticipa dos períodos de inestabilidad que podrían afectar algunas de las actividades previstas al aire libre por la visita del papa León XIV.

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El primero se produjo entre el martes 3 de noviembre y las primeras horas de este miércoles 4, mientras que el segundo episodio de lluvias se desarrollará entre el viernes 6 y la madrugada del sábado. Este último estará acompañado por el ingreso de un frente frío, que provocará un importante descenso de las temperaturas y ráfagas de viento del sector sur.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas mejorarán durante el fin de semana. Para el domingo 8, fecha prevista para la llegada del Pontífice a Buenos Aires, se espera una recuperación del tiempo, con predominio del sol. Además, durante los tres feriados vinculados con su visita se pronostica un marcado repunte térmico.

A continuación, un detalle de cómo estará el tiempo en el resto de esta semana según los datos de Meteored:

Miércoles 4: mejora el tiempo y sube la temperatura

La inestabilidad comenzará a perder intensidad durante la madrugada del miércoles, aunque todavía podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas. La probabilidad de lluvia para ese período alcanza el 70%, pero se esperan acumulados escasos.

Con el correr de las horas, el panorama meteorológico será más favorable. Se prevé una mínima de 15 °C y una máxima de entre 24 y 25 °C, con el viento rotando hacia el sudoeste.

Durante la tarde podrían aparecer algunos intervalos de sol, lo que permitirá retomar los trabajos de montaje y acondicionamiento de los espacios destinados a recibir a los visitantes. No obstante, el ingreso de aire más fresco desde el sur podría favorecer la formación de nubosidad en algunos sectores.

Jueves 5: una jornada ideal para avanzar con los preparativos

El jueves se perfila como el día más favorable de la semana desde el punto de vista meteorológico. El pronóstico anticipa condiciones estables, cielo mayormente despejado y temperaturas agradables.

La mínima rondará los 13 °C, mientras que por la tarde la máxima podría ubicarse entre los 25 y 26 °C. También se espera una amplitud térmica considerable.

El viento será moderado y tendrá algunas variaciones en su dirección: comenzará soplando del sudoeste, rotará al oeste y luego se establecerá desde el noreste.

La ausencia de lluvias y el predominio del sol generarán un escenario propicio para continuar con las tareas de señalización, instalación de estructuras y acondicionamiento de los espacios abiertos previstos para las actividades vinculadas con la visita del Papa.

Viernes 6: un frente frío traerá nuevas lluvias y fuertes ráfagas

El segundo período de inestabilidad llegará durante el viernes con el avance de un frente frío. Para esa jornada se estima una probabilidad de precipitaciones del 90%, con acumulados que podrían oscilar entre los 5 y los 20 milímetros, dependiendo de la zona del AMBA.

El fenómeno podría incluir lluvias y algunas tormentas, por lo que será necesario extremar las precauciones en los espacios al aire libre, especialmente para asegurar estructuras temporarias y evitar trabajos expuestos durante los momentos de mayor intensidad de las precipitaciones.

El cambio de tiempo también estará acompañado por una rotación del viento hacia el sur, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h.

En cuanto a las temperaturas, se espera una máxima de entre 22 y 23 °C durante la tarde. Sin embargo, el ingreso de aire frío provocará un descenso térmico marcado hacia la noche, cuando la mínima podría ubicarse cerca de los 13 °C.

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