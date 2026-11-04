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Edith Hermida pidió perdón, pero Eliana Guercio no se quedó callada y lanzó una fuerte acusación

La conductora de Bendita, Edith Hermida, reconoció una polémica actitud que tuvo en El Club del Moro, pero su excompañera salió a darle su versión de lo ocurrido.

4 nov 2026, 13:45
Edith Hermida pidió perdón, pero Eliana Guercio no se quedó callada y lanzó una fuerte acusación

Edith Hermida pidió perdón, pero Eliana Guercio no se quedó callada y lanzó una fuerte acusación

Edith Hermida pidió perdón, pero Eliana Guercio no se quedó callada y lanzó una fuerte acusación

Edith Hermida pidió perdón, pero Eliana Guercio no se quedó callada y lanzó una fuerte acusación

La guerra entre Edith Hermida y Eliana Guercio parece no tener fin. Cuando todo indicaba que las diferencias habían quedado atrás, las excompañeras de El Club del Moro, el programa que conduce Santiago del Moro por La 100, volvieron a protagonizar un cruce y revelaron detalles de la interna que terminó con la salida de la esposa de Sergio Romero del ciclo radial.

Todo ocurrió durante una emisión de Cortá por Lozano, cuando Marixa Balli entrevistó a Hermida y le preguntó por su enfrentamiento con Guercio. "Todo lo que diga Eliana Guercio tiene razón", lanzó Edith entre risas, antes de referirse a uno de los episodios que habían desatado la polémica.

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"Soy bruta. Me dolían las piernas, me las saqué y las puse arriba. Estuve mal", reconoció, y explicó que un productor le llamó la atención por el auricular para que las bajara. "Ya está, ya está, Eliana", expresó, intentando cerrar el tema.

Sin embargo, sus explicaciones no terminaron de convencer a Eliana Guercio, que escuchaba desde el estudio y decidió responder: "Reconocerse es curarse un poco y yo lo valoro un montón", comenzó diciendo. Pero enseguida aclaró: "Que lo hizo una sola vez, no".

Eliana Guercio apuntó contra Edith Hermida: por qué dijo que no confiaba en ella

Según explicó Eliana Guercio, la conductora de Bendita habría repetido esa actitud en distintas oportunidades, incluso con Santiago del Moro presente y durante sus vacaciones. "Debería acordarse porque fue prácticamente el detonante", aseguró, y dio a entender que ese episodio contribuyó a desgastar la convivencia laboral.

Pero el cruce no terminó ahí. Guercio sorprendió al revelar que nunca logró construir una relación de confianza con Edith Hermida: "Yo no confiaba en ella", sentenció cuando le preguntaron si existía una mala relación entre ambas.

Luego explicó que El Club del Moro era mucho más que un espacio de trabajo: "El Club del Moro es un pequeño círculo de confianza. Al aire nos divertimos. En los cortes, que algunos son largos, nos contamos nuestra vida".

Y señaló que la llegada de Hermida cambió su forma de relacionarse con sus compañeros: "Desde que llegó Edith, yo me callé la boca y no conté más nada".

     

 

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