Edith Hermida pidió perdón, pero Eliana Guercio no se quedó callada y lanzó una fuerte acusación

Eliana Guercio apuntó contra Edith Hermida: por qué dijo que no confiaba en ella

Según explicó Eliana Guercio, la conductora de Bendita habría repetido esa actitud en distintas oportunidades, incluso con Santiago del Moro presente y durante sus vacaciones. "Debería acordarse porque fue prácticamente el detonante", aseguró, y dio a entender que ese episodio contribuyó a desgastar la convivencia laboral.

Pero el cruce no terminó ahí. Guercio sorprendió al revelar que nunca logró construir una relación de confianza con Edith Hermida: "Yo no confiaba en ella", sentenció cuando le preguntaron si existía una mala relación entre ambas.

Luego explicó que El Club del Moro era mucho más que un espacio de trabajo: "El Club del Moro es un pequeño círculo de confianza. Al aire nos divertimos. En los cortes, que algunos son largos, nos contamos nuestra vida".

Y señaló que la llegada de Hermida cambió su forma de relacionarse con sus compañeros: "Desde que llegó Edith, yo me callé la boca y no conté más nada".