Ex jugador histórico de la Selección anunció que será padre junto a su pareja, 18 años menor

La llegada de la niña marcará un nuevo capítulo en la vida familiar del exfutbolista, que se convertirá en padre por cuarta vez. De su matrimonio anterior con la modelo italiana Alessia Rossi, con quien estuvo en pareja desde 2002 y se separó en 2019, tiene tres hijas: Nicole, Sofía y Martina.

Antonella Silguero tiene 33 años y mantiene un perfil bajo, lejos de la exposición mediática. Antes de acompañar a Crespo en sus distintos destinos profesionales, desarrollaba un emprendimiento relacionado con la indumentaria y la moda.

En sus redes sociales comparte principalmente viajes y momentos de su vida cotidiana. Entre los destinos que visitó aparecen las Maldivas, Londres, Nueva York, París e Islas Mujeres.

La historia de amor con el entrenador comenzó a fines de 2021, aunque durante los primeros meses ambos eligieron mantener la relación en privado. Una de las primeras señales públicas llegó en mayo de 2022, cuando ella publicó una fotografía y Crespo comentó: “Hermosa, mi novia”. Hacia fines de ese año, el vínculo ya había trascendido públicamente.

Uno de los momentos más especiales de la pareja ocurrió en octubre de 2024, durante unas vacaciones en Seychelles. Allí, el exfutbolista sorprendió a Antonella con una propuesta de matrimonio en la playa, se arrodilló frente a ella y le entregó un anillo.

La joven recordó aquel día un año después con una publicación en Instagram: “Un año de mi día tan soñado. Sí quiero Seychelles, 10/10/2024”. Hasta el momento, no trascendió si formalizaron su unión por civil.

Juntos también compartieron distintas etapas de la carrera de Crespo en el exterior. Vivieron en Qatar durante su paso por el Al Duhail SC y celebraron el título de la liga local. En julio de 2026 comenzaron una nueva experiencia en México, luego de que el entrenador asumiera al frente del Atlas de Guadalajara.

Ahora, mientras continúa su carrera como director técnico, Crespo se prepara para recibir a su cuarta hija. Una noticia que, esta vez, nada tiene que ver con el fútbol, pero que lo encuentra frente a uno de los desafíos y momentos más emocionantes de su vida.