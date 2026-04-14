En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Truco
Sarro
Hogar

Pava eléctrica: el truco infalible para quitar el sarro y dejarla como nueva

Un método casero, comprobado y seguro, permite eliminar el sarro acumulado en la pava eléctrica en pocos pasos, mejorar su funcionamiento y prolongar su vida útil.

Una pava eléctrica con acumulación de sarro en su interior

Una pava eléctrica con acumulación de sarro en su interior, un problema común que puede afectar su funcionamiento y el sabor del agua.

La acumulación de sarro en la pava eléctrica es un problema frecuente, especialmente en zonas donde el agua contiene altos niveles de minerales como calcio y magnesio. Con el uso diario, estos residuos se adhieren a las paredes internas y a la base del electrodoméstico. Esto puede afectar su rendimiento, aumentar el tiempo de calentamiento y alterar el sabor del agua.

Leé también El truco de rociar vinagre en los picaportes de casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve
El truco de rociar vinagre en los picaportes de casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve. (Foto: Archivo)

El sarro no solo es una cuestión estética: si no se elimina, puede reducir la eficiencia del aparato y acortar su vida útil. Por eso, existen métodos caseros comprobados y seguros que permiten retirarlo sin dañarlo.

Cómo limpiar correctamente la pava eléctrica

Truco infalible para eliminar el sarro en tu pava eléctrica sin vinagre
Truco infalible para eliminar el sarro en tu pava eléctrica sin vinagre

Truco infalible para eliminar el sarro en tu pava eléctrica sin vinagre

Uno de los procedimientos más efectivos y utilizados es el del vinagre blanco, ya que su acidez permite disolver los minerales adheridos. Para realizar la limpieza, se debe desenchufar siempre la pava antes de comenzar y evitar que la base entre en contacto con el agua. Luego se llena el electrodoméstico con partes iguales de agua y vinagre blanco, se enciende y se deja que la solución hierva normalmente.

Una vez alcanzada la ebullición, se apaga el aparato y se deja reposar el líquido durante 15 a 30 minutos, tiempo suficiente para que el sarro se afloje y comience a desprenderse. Después se descarta el contenido y se enjuaga muy bien varias veces con agua limpia.

Para terminar, se recomienda hervir agua limpia una o dos veces más y desecharla, de esta forma se elimina completamente cualquier resto de olor o sabor a vinagre.

Otra opción válida es el limón, cuyo ácido cítrico también actúa sobre el sarro. En este caso se colocan rodajas de limón dentro de la pava con agua, se hierve la mezcla y se deja reposar durante algunos minutos. Este método funciona mejor cuando la acumulación de sarro es leve y puede requerir más de una aplicación.

El bicarbonato de sodio, por su parte, es recomendable para limpiezas suaves: se agrega una cucharada al agua, se calienta la pava y luego se deja reposar. Si bien ayuda a despegar restos superficiales, no siempre resulta suficiente para eliminar el sarro más duro.

600x400_como-eliminar-sarro-pava-electrica-1112986-132708

Si el sarro está muy acumulado, se puede repetir el proceso con vinagre o probar con ácido cítrico en polvo, que se consigue fácilmente en farmacias o dietéticas. En este caso se usa una cucharada sopera por cada medio litro de agua, se hierve, se deja actuar entre 15 y 30 minutos y luego se enjuaga bien. Muchos prefieren el ácido cítrico porque es más potente y no deja olor fuerte.

Cada cuanto limpiar la pava eléctrica

Es importante realizar esta limpieza cada uno o dos meses, según lo dura que sea el agua en tu zona, ya que en muchas partes de Argentina el agua es bastante calcárea. Nunca se deben utilizar esponjas metálicas ni elementos abrasivos, porque pueden rayar el interior del aparato. Siempre es recomendable consultar el manual de la pava por si tiene indicaciones específicas del fabricante.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Truco Sarro Hacks
Notas relacionadas
El truco de rociar vinagre debajo de la cama: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo
El truco de pegar papel aluminio en las paredes de la casa: para qué sirve y cuándo lo recomiendan
Dos trucos efectivos para remover el estrés acumulado en el cuerpo

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar