Pava eléctrica: el truco infalible para quitar el sarro y dejarla como nueva
Un método casero, comprobado y seguro, permite eliminar el sarro acumulado en la pava eléctrica en pocos pasos, mejorar su funcionamiento y prolongar su vida útil.
Una pava eléctrica con acumulación de sarro en su interior, un problema común que puede afectar su funcionamiento y el sabor del agua.
La acumulación de sarro en la pava eléctrica es un problema frecuente, especialmente en zonas donde el agua contiene altos niveles de minerales como calcio y magnesio. Con el uso diario, estos residuos se adhieren a las paredes internas y a la base del electrodoméstico. Esto puede afectar su rendimiento, aumentar el tiempo de calentamiento y alterar el sabor del agua.
El sarro no solo es una cuestión estética: si no se elimina, puede reducir la eficiencia del aparato y acortar su vida útil. Por eso, existen métodos caseros comprobados y seguros que permiten retirarlo sin dañarlo.
Cómo limpiar correctamente la pava eléctrica
Uno de los procedimientos más efectivos y utilizados es el del vinagre blanco, ya que su acidez permite disolver los minerales adheridos. Para realizar la limpieza, se debe desenchufar siempre la pava antes de comenzar y evitar que la base entre en contacto con el agua. Luego se llena el electrodoméstico con partes iguales de agua y vinagre blanco, se enciende y se deja que la solución hierva normalmente.
Una vez alcanzada la ebullición, se apaga el aparato y se deja reposar el líquido durante 15 a 30 minutos, tiempo suficiente para que el sarro se afloje y comience a desprenderse. Después se descarta el contenido y se enjuaga muy bien varias veces con agua limpia.
Para terminar, se recomienda hervir agua limpia una o dos veces más y desecharla, de esta forma se elimina completamente cualquier resto de olor o sabor a vinagre.
Otra opción válida es el limón, cuyo ácido cítrico también actúa sobre el sarro. En este caso se colocan rodajas de limón dentro de la pava con agua, se hierve la mezcla y se deja reposar durante algunos minutos. Este método funciona mejor cuando la acumulación de sarro es leve y puede requerir más de una aplicación.
El bicarbonato de sodio, por su parte, es recomendable para limpiezas suaves: se agrega una cucharada al agua, se calienta la pava y luego se deja reposar. Si bien ayuda a despegar restos superficiales, no siempre resulta suficiente para eliminar el sarro más duro.
Si el sarro está muy acumulado, se puede repetir el proceso con vinagre o probar con ácido cítrico en polvo, que se consigue fácilmente en farmacias o dietéticas. En este caso se usa una cucharada sopera por cada medio litro de agua, se hierve, se deja actuar entre 15 y 30 minutos y luego se enjuaga bien. Muchos prefieren el ácido cítrico porque es más potente y no deja olor fuerte.
Cada cuanto limpiar la pava eléctrica
Es importante realizar esta limpieza cada uno o dos meses, según lo dura que sea el agua en tu zona, ya que en muchas partes de Argentina el agua es bastante calcárea. Nunca se deben utilizar esponjas metálicas ni elementos abrasivos, porque pueden rayar el interior del aparato. Siempre es recomendable consultar el manual de la pava por si tiene indicaciones específicas del fabricante.