Pava eléctrica: el truco infalible para quitar el sarro y dejarla como nueva

Para terminar, se recomienda hervir agua limpia una o dos veces más y desecharla, de esta forma se elimina completamente cualquier resto de olor o sabor a vinagre.

Otra opción válida es el limón, cuyo ácido cítrico también actúa sobre el sarro. En este caso se colocan rodajas de limón dentro de la pava con agua, se hierve la mezcla y se deja reposar durante algunos minutos. Este método funciona mejor cuando la acumulación de sarro es leve y puede requerir más de una aplicación.

El bicarbonato de sodio, por su parte, es recomendable para limpiezas suaves: se agrega una cucharada al agua, se calienta la pava y luego se deja reposar. Si bien ayuda a despegar restos superficiales, no siempre resulta suficiente para eliminar el sarro más duro.

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Si el sarro está muy acumulado, se puede repetir el proceso con vinagre o probar con ácido cítrico en polvo, que se consigue fácilmente en farmacias o dietéticas. En este caso se usa una cucharada sopera por cada medio litro de agua, se hierve, se deja actuar entre 15 y 30 minutos y luego se enjuaga bien. Muchos prefieren el ácido cítrico porque es más potente y no deja olor fuerte.

Cada cuanto limpiar la pava eléctrica

Es importante realizar esta limpieza cada uno o dos meses, según lo dura que sea el agua en tu zona, ya que en muchas partes de Argentina el agua es bastante calcárea. Nunca se deben utilizar esponjas metálicas ni elementos abrasivos, porque pueden rayar el interior del aparato. Siempre es recomendable consultar el manual de la pava por si tiene indicaciones específicas del fabricante.