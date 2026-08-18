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Flor Vigna mandó al frente a Cande Ruggeri y reveló cómo quiso conquistar a Nico Occhiato cuando era su novio

Otra vez Flor Vigna sorprendió en La Casa de los Famosos México al revelar un episodio desconocido con Cande Ruggeri y Nico Occhiato. La cantante aseguró que la modelo intentó conquistar a su entonces novio en una situación particular.

18 ago 2026, 09:35
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Flor Vigna mandó al frente a Cande Ruggeri y reveló cómo quiso conquistar a Nico Occhiato cuando era su novio

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Claramente decidida a ser una de las protagonistas de La Casa de los Famosos México, una vez más Flor Vigna concitó la atención no sólo de los televidentes aztecas, sino también de la farándula argentina. Lo cierto es que horas atrás, la ex Combate aseguró que años atrás Cande Ruggeri se quiso levantar a Nico Occhiato, cuando era su novio, en un viaje que hicieron juntos.

Durante una de sus intervenciones en el reality mexicano, la ex participante de Combate contó que, cuando estaba en pareja con Nico Occhiato, se enteró por él mismo de un episodio que habría ocurrido durante un viaje a Disney. Según relató, el conductor había viajado junto a una empresa de quinceañeras y compartido esa experiencia con otra artista: Cande Ruggeri.

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Flor Vigna aseguró que la modelo siempre había tenido un buen trato con ella y que, en apariencia, mantenían una relación cordial. Sin embargo, según la versión que recibió de su entonces novio, durante aquel viaje Ruggeri habría intentado acercarse sentimentalmente a él.

La artista reconstruyó frente a las cámaras la conversación que mantuvo con Occhiato cuando regresó del viaje. "Un novio (Occhiato) había ido a Disney, lo llevaba una empresa de quinceañeras, e ibas con otro artista. Había una chica que se llama Candela Ruggeri, que siempre me trataba re bien a mí, divina. Él fue con ella", comenzó contando.

Luego, detalló qué fue lo que su pareja de aquel momento le habría confesado: "Y cuando vuelve él me dice: 'Te voy a decir algo pero no seas tan bolud* de decirle. Cande me tiró onda todo el viaje y en un momento se me metió en la cama y me dijo ¿ya fue no?'".

La situación, según recordó Vigna, quedó guardada durante mucho tiempo tiempo. Incluso contó que poco después volvió a coincidir con Cande Ruggeri en una acción publicitaria relacionada con un yogurt. Ese encuentro, según explicó, tuvo un detalle particular porque ella y Occhiato tenían un apodo para la modelo relacionado con lo sucedido.

"A las dos semanas me toca la acción de un yogurt y fuimos las dos... con mi novio le decíamos 'la merecedora'... Siempre me quedé con las ganas de decirle", relató Flor al recordar aquel momento.

Lejos de dejar el tema en el pasado, la cantante decidió dirigirse directamente a la hija de Oscar Ruggeri y hacer pública su versión de lo ocurrido. "Así que Cande Ruggeri si me estás viendo, se que te quisiste tirar a mi novio en ese entonces", expresó de manera contundente.

De todos modos, Flor Vigna aclaró que, de acuerdo con lo que le había contado Nico Occhiato, entre él y Cande Ruggeri no habría pasado nada más allá del intento de acercamiento que ella describió. Además, remarcó que en aquel momento ambos se querían y que la relación atravesaba una etapa positiva.

"Según mi novio no pasó nada, nos queríamos mucho... Él me dijo, 'no le digas porque me vendés'... Fue cuando yo tenía 20", explicó la artista al recordar aquella etapa de su vida.

Finalmente, Vigna dejó en claro que, pese a aquella situación que ahora decidió revelar públicamente, conserva un recuerdo positivo de su relación con Occhiato. "Fue un noviazgo muy lindo, y fue el que más me gustó", concluyó la cantante, al hablar sobre el vínculo que mantuvo durante aquellos años con el conductor.

Cuál es la actual situación sentimental de Flor Vigna, Nico Occhiato y Cande Ruggeri

Actualmente, Flor Vigna está soltera y en proceso de cierre emocional tras su ruptura con Luciano Castro, más allá de que luego de separarse del galán mantuvo una relación con el cantante y compositor argentino Lautaro López, conocido artísticamente como Lauta.

Nico Occhiato sigue de novio con Flor Jazmín Peña, en un vínculo que parece consolidarse día a día, aunque por el momento sin planes de boda confirmados.

Mientras que Cande Ruggeri está casada con Nicolás Maccari, con quien tiene una hija.

     

 

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