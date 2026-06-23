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El récord oculto que Lionel Messi busca romper en el Mundial 2026 y que la FIFA no reconoce oficialmente

El capitán de la Selección Argentina ya destrozó cuatro marcas Guinness en su última presentación en Dallas. Sin embargo, ahora persigue un hito estadístico que lo obliga a superar un vacío en los registros de los escritorios de Zúrich.

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Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

La Copa del Mundo de Norteamérica se ha transformado en el escenario donde las estadísticas del fútbol se reescriben de forma constante. Este Mundial 2026, en el que Lionel Messi ya rompió cuatro récords Guinness, puede significar también un quiebre definitivo en la historia grande del fútbol. El capitán argentino tiene la oportunidad concreta de convertirse en el máximo asistidor de todas las Copas del Mundo, si logra superar a una leyenda cuyo registro no es reconocido formalmente por la FIFA debido a un vacío metodológico de archivo.

Leé también La reacción de los jugadores de la Scaloneta a otro partido espectacular de Messi
Los jugadores de la selección rendidos ante Messi. (Foto: Reuters).

REUTERS/Issei Kato

En los registros oficiales de la FIFA existe un triple empate en la cima de asistidores que tiene a Lionel Messi, Diego Armando Maradona y Pelé con ocho cada uno. Sin embargo, este podio histórico esconde una trampa burocrática de los escritorios del ente regulador. El ente máximo del fútbol empezó a contabilizar de forma rigurosa las asistencias recién a partir de la Copa del Mundo de Inglaterra en 1966, dejando completamente afuera de los papeles oficiales todo lo que ocurrió en las primeras citas mundialistas de la historia.

Ahí es donde entra el nombre de Fritz Walter, el mítico capitán de la Alemania campeona de Suiza 1954, que tiene 9 asistencias en total. Dichos pases de gol fueron corroborados por revisiones minuciosas en video que realizaron consultoras privadas de estadística como Opta. A pesar de que las imágenes fílmicas le dan la derecha al enganche teutón, sus números permanecen bajo la alfombra en los escritorios de Zúrich y la FIFA no los reconoce en sus plataformas.

Qué necesita Lionel Messi para ser el máximo asistidor en la historia de los Mundiales

Con este panorama de archivo, la misión del capitán de la Scaloneta en lo que queda del certamen norteamericano es doble para terminar con cualquier discusión:

  • Para liderar en la FIFA: Si logra dar una asistencia más, romperá el empate oficial de la FIFA y quedará como líder indiscutido en soledad con 9 pases gol, dejando atrás las marcas de Maradona y Pelé.

  • Para superar el archivo histórico: Si frota la lámpara dos veces y otorga dos pases gol, alcanzará las 10 asistencias, pulverizando cualquier debate de archivo y transformándose en el rey absoluto de los Mundiales tanto en los papeles burocráticos como en las revisiones de video.

Cuáles son los cuatro récords Guinness que Lionel Messi rompió ante Austria

La voracidad estadística del "Diez" quedó en evidencia tras el reciente triunfo 2-0 ante el conjunto europeo en Dallas, donde la organización ratificó marcas que agigantan su leyenda. Los cuatro récords Guinness que Messi rompió en el partido ante Austria son:

  • Máximo goleador histórico: Alcanzó los 18 goles en Mundiales, superando en solitario la marca del alemán Miroslav Klose, quien ostentaba 16.

  • Más partidos disputados: Amplió su propio registro histórico a 28 encuentros jugados en Copas del Mundo.

  • Más partidos ganados: Se convirtió oficialmente en el jugador con más victorias individuales en la historia del torneo.

  • Más minutos jugados: Acumuló un tiempo neto de 2.489 minutos en cancha en citas mundialistas, superando a todos los futbolistas de la historia.

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