El récord oculto que Lionel Messi busca romper en el Mundial 2026 y que la FIFA no reconoce oficialmente

Qué necesita Lionel Messi para ser el máximo asistidor en la historia de los Mundiales

Con este panorama de archivo, la misión del capitán de la Scaloneta en lo que queda del certamen norteamericano es doble para terminar con cualquier discusión:

Para liderar en la FIFA: Si logra dar una asistencia más, romperá el empate oficial de la FIFA y quedará como líder indiscutido en soledad con 9 pases gol , dejando atrás las marcas de Maradona y Pelé.

Para superar el archivo histórico: Si frota la lámpara dos veces y otorga dos pases gol, alcanzará las 10 asistencias, pulverizando cualquier debate de archivo y transformándose en el rey absoluto de los Mundiales tanto en los papeles burocráticos como en las revisiones de video.

Cuáles son los cuatro récords Guinness que Lionel Messi rompió ante Austria

La voracidad estadística del "Diez" quedó en evidencia tras el reciente triunfo 2-0 ante el conjunto europeo en Dallas, donde la organización ratificó marcas que agigantan su leyenda. Los cuatro récords Guinness que Messi rompió en el partido ante Austria son: