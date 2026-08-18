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Bochornoso final en Vélez vs. Defensa y Justicia: agarrón de cuello y piñas entre Barros Schelotto y Vaccari

Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari protagonizaron un escandaloso final tras el 1-1 entre Vélez y Defensa. Los detalles del cruce.

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Bochornoso final en Vélez vs. Defensa y Justicia: agarrón de cuello y piñas entre Barros Schelotto y Vaccari

Lo que debía ser una fiesta deportiva en Liniers terminó en un episodio bochornoso. Vélez Sarsfield y Defensa y Justicia igualaron 1-1, en un trámite que quedó completamente opacado por el escandaloso final entre Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari, quienes terminaron a los golpes de puño tras el pitazo del árbitro.

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Guillermo Barros Schelotto

El Fortín salía al campo de juego con el objetivo de sostener su regularidad, afianzar su condición de único invicto del torneo y trepar a la cima de la Zona A y de la Tabla Anual. El panorama arrancó favorable para el conjunto local cuando, apenas a los cuatro minutos de juego, Manuel Lanzini abrió el marcador con una sutil definición cruzada, convirtiendo el tanto más rápido de lo que va del campeonato. Sin embargo, en el último cuarto de hora, Leandro Fernández aplicó la ley del ex con un zurdazo al primer palo para sellar el empate y festejarlo efusivamente frente a los insultos de la parcialidad local.

Cómo comenzó la pelea entre Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari

El clima tenso entre ambos bancos de suplentes venía gestándose desde el desarrollo del encuentro. Transcurrían 14 minutos del segundo tiempo, con el Fortín en ventaja, cuando el entrenador de Defensa y Justicia reaccionó ante una provocación verbal surgida desde el banco local. “Es un maleducado, me dijo que cierre el orto. Conmigo no te hagas el vivo, no me faltes el respeto”, le recriminó el técnico del Halcón al árbitro en pleno partido.

Aquel cruce dialéctico fue el detonante de lo que ocurriría minutos más tarde. Una vez decretado el final del juego, la situación escaló de manera drástica en el sector de vestuarios.

Qué pasó en el túnel entre los entrenadores tras el pitazo final

Según relataron los cronistas de campo presentes en el estadio, Guillermo Barros Schelotto corrió hacia el túnel y tomó del cuello a Julio Vaccari, desencadenando una serie de piñas entre ambos cuerpos técnicos. La agresión inicial generó un tumulto multitudinario en la zona de acceso que estuvo al borde de transformarse en una batalla campal generalizada entre colaboradores y futbolistas de ambos planteles.

Qué dijeron Barros Schelotto y Vaccari en conferencia de prensa

Pese a la gravedad de las imágenes y los testimonios, ambos entrenadores buscaron bajarle el tono a lo sucedido al momento de enfrentar los micrófonos de la prensa.

Por un lado, Julio Vaccari prefirió no profundizar sobre la agresión física y minimizó el episodio ante los periodistas: “No pasó nada”, resumió de forma tajante el DT del club de Florencio Varela.

Por su parte, Guillermo Barros Schelotto reconoció el cruce pero intentó encuadrarlo dentro de las revoluciones lógicas del juego: “Fue una discusión típica de un partido caliente, no pasó más que eso. No debe pasar y no es lindo”, concluyó el entrenador de Vélez sobre el repudiable desenlace.

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