Bochornoso final en Vélez vs. Defensa y Justicia: agarrón de cuello y piñas entre Barros Schelotto y Vaccari

Qué pasó en el túnel entre los entrenadores tras el pitazo final

Según relataron los cronistas de campo presentes en el estadio, Guillermo Barros Schelotto corrió hacia el túnel y tomó del cuello a Julio Vaccari, desencadenando una serie de piñas entre ambos cuerpos técnicos. La agresión inicial generó un tumulto multitudinario en la zona de acceso que estuvo al borde de transformarse en una batalla campal generalizada entre colaboradores y futbolistas de ambos planteles.

ESCÁNDALO EN EL FINAL DE VÉLEZ - DEFENSA



Luego del 1-1 en el Amalfitani, Julio Vaccari y los mellizos Barros Schelotto protagonizaron un violento cruce.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/My0Qw5tfNS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 18, 2026

Qué dijeron Barros Schelotto y Vaccari en conferencia de prensa

Pese a la gravedad de las imágenes y los testimonios, ambos entrenadores buscaron bajarle el tono a lo sucedido al momento de enfrentar los micrófonos de la prensa.

Por un lado, Julio Vaccari prefirió no profundizar sobre la agresión física y minimizó el episodio ante los periodistas: “No pasó nada”, resumió de forma tajante el DT del club de Florencio Varela.

Por su parte, Guillermo Barros Schelotto reconoció el cruce pero intentó encuadrarlo dentro de las revoluciones lógicas del juego: “Fue una discusión típica de un partido caliente, no pasó más que eso. No debe pasar y no es lindo”, concluyó el entrenador de Vélez sobre el repudiable desenlace.