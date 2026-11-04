Rodrigo Vagoneta confirmó la causa de la muerte de Daniel Bifulco, el humorista de Showmatch: “No estaba...”

“Una angustia muy grande”, expresó al describir cómo recibió la noticia de la muerte de su amigo, dejando en evidencia el difícil momento que atraviesan quienes formaron parte de su círculo más cercano.

Por otra parte, el integrante de Los Jaimitos también quiso hacer llegar un agradecimiento en nombre de los afectos del humorista por la repercusión que tuvo la noticia y el reconocimiento a su trayectoria. “De parte de los amigos y la familia, agradezco que cubran a uno de los cómicos más importantes que tuvo el país”, manifestó conmovido.

Mientras tanto, sus seres queridos aguardan definir cómo será la despedida de sus restos, en medio del dolor por una partida tan inesperada.

Antes de finalizar, Rodrigo Vagoneta volvió a expresar el cariño y la admiración que sentía por su compañero, a quien recordó especialmente por su talento y por las risas que supo regalarle a lo largo de los años. “Para mí, fue uno de los que más me hizo reír. Que Dios lo tenga en la gloria”, concluyó, profundamente afectado.

Cabe recordar que las primeras versiones que circularon tras conocerse el fallecimiento de Daniel Bifulco ya señalaban que habría sufrido un infarto. Sin embargo, hasta ese momento no existía una confirmación sobre la causa de su muerte. Ahora, con el testimonio de Vagoneta, quien pertenecía a su círculo íntimo, quedó confirmado que se trató de un episodio cardíaco repentino y que el humorista no tenía antecedentes de una enfermedad que anticipara semejante desenlace.

Quién era Daniel Bifulco, el recordado "Jaimito" de VideoMatch

Daniel Bifulco fue un humorista que saltó a la fama como integrante de Los Jaimitos junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta. El trío, surgido en el ciclo de Marcelo Tinelli, interpretaba a tres niños traviesos que adaptaban canciones populares con rimas picantes y referencias a la actualidad. Su primera aparición fue en 2001 y, en Showmatch, el grupo también actuó como Los Turritos.

Además de televisión, Bifulco desarrolló una extensa carrera en teatro y participó de proyectos como Paraíso Terrenal, La Magia de la Risa y el streaming Primos Lejanos. Recientemente, Los Jaimitos se habían reunido en Infobae Mundial y él tenía previsto volver a los escenarios en la temporada de verano 2027.