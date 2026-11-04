Chau goteras: el truco casero para sellar las pequeñas grietas del techo antes de que lleguen las lluvias

La preparación representa una opción para quienes necesitan realizar un mantenimiento preventivo, aunque es importante tener en cuenta que no reemplaza una reparación profesional cuando existen filtraciones importantes, problemas estructurales o impermeabilizaciones completamente deterioradas.

Impermeabilizante casero para el techo: cuáles son los materiales necesarios

Uno de los aspectos más interesantes de esta alternativa es que no requiere herramientas sofisticadas ni ingredientes difíciles de encontrar. Los componentes se comercializan habitualmente en establecimientos dedicados a la venta de materiales para la construcción.

De acuerdo con las indicaciones del tutorial, las cantidades propuestas permiten preparar aproximadamente un balde de mezcla, con un rendimiento estimado de 19 metros cuadrados, dependiendo de la porosidad de la superficie y del espesor de las aplicaciones.

Para elaborar el impermeabilizante casero se necesitan los siguientes elementos:

2,5 litros de agua: funcionan como base líquida y permiten integrar los diferentes componentes.

2,5 kilogramos de pegamento para cerámicos: aportan consistencia y capacidad de adherencia a la preparación.

400 gramos de cemento gris: contribuyen a darle cuerpo a la mezcla y permiten formar una capa sólida cuando se produce el secado.

Medio litro de fijador sellador al agua (vinílico): ayuda a mejorar la integración de los materiales y las características de la cobertura.

La combinación de estos productos permite obtener una preparación cremosa que se puede distribuir sobre determinadas superficies de cemento.

Sin embargo, hay una cuestión importante: la fórmula no debe considerarse compatible automáticamente con cualquier tipo de techo. Antes de aplicarla, es necesario comprobar que los materiales sean adecuados para el sustrato y consultar con un especialista, especialmente si se trata de chapa, membranas asfálticas o superficies que ya recibieron otros tratamientos.

Cómo preparar la mezcla impermeabilizante paso a paso

Una vez reunidos los ingredientes, el siguiente paso consiste en preparar el producto. Para conseguir una cobertura uniforme, es fundamental respetar el orden de incorporación de los materiales y evitar que queden grumos.

El procedimiento también requiere prestar atención a las condiciones del techo. Una superficie sucia, con restos de materiales desprendidos o excesivamente húmeda puede dificultar la adherencia de la preparación.

1. Limpiar completamente el techo

Antes de comenzar, hay que retirar toda la suciedad acumulada sobre la superficie.

Para eso, se recomienda utilizar una escoba y barrer cuidadosamente hasta eliminar tierra, hojas, polvo y otros residuos. También es importante revisar las zonas cercanas a desagües y canaletas, porque allí suelen acumularse elementos que dificultan el escurrimiento del agua.

La limpieza es una etapa fundamental: si el impermeabilizante se coloca sobre una superficie contaminada, puede adherirse a los residuos en lugar de hacerlo directamente sobre el techo.

2. Preparar las grietas y fisuras

Después de limpiar, llega el momento de revisar las imperfecciones.

Cuando aparecen pequeñas rajaduras, conviene retirar con cuidado el material flojo o deteriorado. El tutorial propone trabajar las grietas más profundas para darles una forma de canaleta en V, con una inclinación aproximada de 45 grados.

Este procedimiento permite eliminar los bordes debilitados y generar una superficie donde el material de reparación pueda asentarse.

De todas maneras, no es recomendable aplicar esta técnica sin evaluar previamente el estado de la estructura. Las fisuras grandes, las rajaduras que atraviesan la losa o aquellas que continúan extendiéndose pueden indicar problemas que necesitan una revisión especializada.

3. Mezclar los ingredientes en un recipiente

Con el techo preparado, se puede comenzar a elaborar el impermeabilizante.

En un balde limpio, se colocan primero los 2,5 litros de agua. Luego se incorporan los 2,5 kilogramos de pegamento para cerámicos, los 400 gramos de cemento gris y el medio litro de fijador sellador vinílico.

Es importante integrar los ingredientes progresivamente y revolver con energía para conseguir una consistencia uniforme.

El objetivo es obtener una preparación fluida, cremosa y sin grumos. Si quedan partes secas o acumulaciones de material, la distribución sobre el techo puede resultar irregular.

También conviene preparar solamente la cantidad que se utilizará durante la jornada, respetando las indicaciones de los fabricantes de cada producto.

4. Humedecer ligeramente la superficie

Antes de colocar la mezcla, el procedimiento recomienda rociar con un poco de agua la zona que se va a reparar.

La intención es evitar que una losa demasiado seca absorba rápidamente el agua de la preparación. Esto puede perjudicar el comportamiento del material y dificultar su aplicación.

La superficie debe quedar apenas humedecida, pero nunca encharcada. Tampoco se debe trabajar mientras está lloviendo o cuando existe agua acumulada sobre el techo.

5. Aplicar el impermeabilizante sobre las grietas

Si el objetivo es solucionar una filtración puntual, la preparación se puede distribuir con un pincel directamente sobre las fisuras.

Hay que cubrir cuidadosamente los bordes y procurar que el producto ingrese en las pequeñas irregularidades de la superficie.

En cambio, cuando se busca realizar un tratamiento más amplio, el tutorial propone volcar la mezcla sobre el techo y extenderla con un secador de piso de goma.

De esta manera, se puede repartir el producto de forma más pareja y cubrir una superficie mayor.

Es importante evitar acumulaciones excesivas en determinados sectores, porque pueden generar diferencias en el espesor de la cobertura.

6. Dejar secar y repetir las aplicaciones

Una vez terminada la primera mano, hay que permitir que el material seque completamente.

El procedimiento difundido recomienda aplicar entre dos y tres manos adicionales para conseguir una cobertura más uniforme y reforzar la protección.

No obstante, los tiempos de espera deben ajustarse a las indicaciones de los fabricantes y a las condiciones ambientales. La humedad, la temperatura y la ventilación pueden modificar considerablemente el proceso de secado.

Nunca conviene aplicar una nueva capa sobre una anterior que todavía está húmeda o no terminó de endurecerse.

Qué beneficios puede aportar este impermeabilizante casero

Además de su preparación sencilla, esta alternativa presenta algunas características que explican por qué despertó interés entre quienes buscan soluciones económicas para el mantenimiento del hogar.

Uno de los principales beneficios señalados en el tutorial es la posibilidad de cubrir pequeñas fisuras que permiten el ingreso de agua durante las precipitaciones.

Cuando las grietas son superficiales y el material utilizado resulta compatible con el techo, una cobertura adecuada puede contribuir a reducir las filtraciones.

Otro aspecto destacado es el color que adquiere la preparación después del secado. La mezcla toma una tonalidad clara, similar a la de algunos impermeabilizantes tradicionales.

Esto puede resultar útil durante el verano, ya que las superficies claras reflejan una mayor proporción de radiación solar que las oscuras. Como consecuencia, el techo puede absorber menos calor y contribuir a que los ambientes interiores permanezcan más frescos.

También se destaca que los ingredientes se consiguen en comercios habituales del rubro de la construcción, sin necesidad de recurrir a herramientas especializadas para realizar la preparación.

Sin embargo, hay que evitar confundir estas ventajas con una garantía de impermeabilización permanente. La resistencia a la lluvia, la exposición solar, los movimientos de la estructura y el desgaste dependen de las propiedades reales de los materiales y de su correcta aplicación.

Goteras y humedad: qué tener en cuenta antes de impermeabilizar el techo

Aunque las filtraciones suelen hacerse visibles durante las tormentas, muchas veces el deterioro comienza bastante antes.

Los cambios de temperatura son uno de los factores que pueden afectar las estructuras expuestas al exterior. Durante los períodos de calor, los materiales se dilatan, mientras que las bajas temperaturas favorecen su contracción.

Estos movimientos repetidos pueden contribuir a la aparición de fisuras, especialmente cuando se combinan con el envejecimiento de los materiales, una construcción deficiente o problemas en las juntas.

Cuando el agua encuentra una abertura, puede ingresar y desplazarse por diferentes sectores de la estructura. Por eso, la mancha que aparece en el techo de una habitación no siempre se encuentra exactamente debajo del lugar por donde entra la lluvia.

Antes de realizar cualquier tratamiento, es conveniente revisar algunos puntos:

Estado general de la losa: comprobar si existen rajaduras, desprendimientos o sectores deteriorados.

Desagües y canaletas: verificar que no estén obstruidos por hojas, tierra u otros residuos.

Juntas y encuentros: prestar atención a las uniones entre el techo y las paredes, donde pueden aparecer filtraciones.

Impermeabilizaciones anteriores: revisar si existen ampollas, desprendimientos o zonas donde la cobertura perdió adherencia.

Humedad interior: identificar si las manchas aumentan después de las lluvias o si permanecen incluso durante períodos secos.

Si las goteras son abundantes, aparecen grietas profundas o el agua ingresa de manera persistente, lo más conveniente es solicitar una evaluación profesional.

También hay que recordar que los trabajos sobre techos implican riesgos de caídas. No se debe subir a una superficie mojada, trabajar cerca de cables eléctricos ni realizar reparaciones sin las medidas de seguridad correspondientes.

Cómo prevenir nuevas filtraciones y mantener el techo en buen estado

La impermeabilización no debería ser una tarea que se realiza únicamente cuando aparecen goteras. El mantenimiento periódico permite detectar problemas antes de que se conviertan en daños mayores.

Una revisión después de las temporadas de lluvia puede ayudar a identificar sectores donde se acumula agua, materiales que comenzaron a desprenderse o pequeñas fisuras que necesitan atención.

También resulta importante mantener despejadas las canaletas y los desagües. Cuando el agua no puede circular correctamente, permanece acumulada sobre determinadas zonas y aumenta el riesgo de filtraciones.

En el caso de los techos de losa, es conveniente controlar el estado de las juntas, las uniones y las superficies impermeabilizadas. Para las cubiertas de chapa, en cambio, deben revisarse especialmente las fijaciones, los solapamientos y los sellos específicos para ese tipo de material.

La elección del producto es tan importante como su aplicación. No todos los impermeabilizantes funcionan de la misma manera ni sirven para cualquier superficie. Por eso, antes de utilizar una preparación casera, conviene verificar su compatibilidad y resistencia.

La mezcla difundida por Carlos Moltir Channel propone una alternativa sencilla para determinadas reparaciones superficiales, con ingredientes accesibles y un procedimiento que no requiere demasiadas herramientas. Sin embargo, su utilización debe limitarse a los casos en los que los materiales sean apropiados y el problema no comprometa la estructura.

En definitiva, actuar a tiempo, revisar el estado de los techos y elegir correctamente el tratamiento son medidas fundamentales para evitar que una pequeña fisura termine provocando problemas de humedad, deterioro de la pintura y reparaciones mucho más costosas dentro de la vivienda.