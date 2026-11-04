A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SHOCK

El desgarrador mensaje de Hijitus por la muerte de Daniel Bifulco, integrante de Los Jaimitos: "Día..."

Flavio Hijitus Gastaldi, compañero de teatro y amigo de Daniel Bifulco, despidió al actor con un emotivo posteo en las redes sociales tras su muerte.

4 nov 2026, 12:20
El desgarrador mensaje de Hijitus por la muerte de Daniel Bifulco, integrante de Los Jaimitos: Día...

El desgarrador mensaje de Hijitus por la muerte de Daniel Bifulco, integrante de Los Jaimitos: "Día..."

El desgarrador mensaje de Hijitus por la muerte de Daniel Bifulco, integrante de Los Jaimitos: Día...

El desgarrador mensaje de Hijitus por la muerte de Daniel Bifulco, integrante de Los Jaimitos: "Día..."

Daniel Bifulco, integrante del trío humorístico Los Jaimitos de Videomatch, murió este miércoles a los 56 años. El actor fue encontrado sin vida por un familiar en su departamento.

Las primeras informaciones indican que el humorista habría sufrido un infarto y fue su madre quien lo encontró ya sin vida en el interior de la vivienda.

Leé también

Rodrigo Vagoneta confirmó la causa de la muerte de Daniel Bifulco, el humorista de Showmatch: "No estaba..."

Rodrigo Vagoneta confirmó la causa de la muerte de Daniel Bifulco, el humorista de Showmatch: “No estaba...”

La triste noticia generó un enorme dolor en todo el ambiente artístico y sus compañeros de trabajo y amigos del medio como es el caso de Hijitus.

Flavio Gastaldi, quien trabajó con Bifulco en el programa de Marcelo Tinelli durante varios años y que iban a estar en la temporada de teatro 2027 en Mar del Plata, compartió una imagen con su colega y lo despidió con sentidas palabras.

"QEPD querido amigo mucha tristeza en este día. Hoy un día muy triste se fue mi querido amigo y compañero Dany Bifulco", precisó Hijitus en su posteo vía Instagram.

Bifulco saltó a la fama en los medios por ser uno de los integrantes del grupo Los Jaimitos que brilló en Videomatch junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, donde cantaban y bailaban vestidos de payasos con canciones que mezclaban humor con temas de la actualidad.

Cómo era el proyecto teatral de Daniel Bifulco para el verano 2027

Hace unos días, el propio Hijitus junto a Daniel Bifulco y el Mago sin Dientes se mostraron felices tras confirmar que estarían juntos en el Teatro Victoria de La Feliz en la obra La magia de la risa, pieza que se presentará de martes a domingos.

Fue Pablo Cabaleiro quien a través de su cuenta en Instagram contó que había firmado su contrato para la próxima temporada veraniega en Mar del Plata con el espectáculo La magia de la risa.

"Ahora sí otro contrato firmado", indicaba en su posteo el Mago Sin Dientes con la importante novedad laboral y mostrándose junto a sus compañeros, entre los que se encontraba el Jaimito.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Daniel Bifulco

Lo más visto