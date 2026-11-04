El desgarrador mensaje de Hijitus por la muerte de Daniel Bifulco, integrante de Los Jaimitos: "Día..."

"QEPD querido amigo mucha tristeza en este día. Hoy un día muy triste se fue mi querido amigo y compañero Dany Bifulco", precisó Hijitus en su posteo vía Instagram.

Bifulco saltó a la fama en los medios por ser uno de los integrantes del grupo Los Jaimitos que brilló en Videomatch junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, donde cantaban y bailaban vestidos de payasos con canciones que mezclaban humor con temas de la actualidad.

Cómo era el proyecto teatral de Daniel Bifulco para el verano 2027

Hace unos días, el propio Hijitus junto a Daniel Bifulco y el Mago sin Dientes se mostraron felices tras confirmar que estarían juntos en el Teatro Victoria de La Feliz en la obra La magia de la risa, pieza que se presentará de martes a domingos.

Fue Pablo Cabaleiro quien a través de su cuenta en Instagram contó que había firmado su contrato para la próxima temporada veraniega en Mar del Plata con el espectáculo La magia de la risa.

"Ahora sí otro contrato firmado", indicaba en su posteo el Mago Sin Dientes con la importante novedad laboral y mostrándose junto a sus compañeros, entre los que se encontraba el Jaimito.