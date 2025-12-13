Peter Greene brilla en Netflix con su película más recordada y es el gran éxito del momento
El icónico actor Peter Greene, quien murió este viernes, dejó un legado imborrable en Netflix con su mejor película y todos la están viendo.
Peter Greene brilla en Netflix con su película más recordada y es el gran éxito del momento. (Foto: Archivo)
Un clásico llegó aNetflix: la película más exitosa de Peter Greene y Jim Carrey para no parar de reír volvió a ocupar un lugar central en la conversación cinéfila. La plataforma incorporó a su catálogo una de las comedias más influyentes de los años noventa y el impacto fue inmediato. La audiencia respondió con una confirmación que atraviesa generaciones: hay películas que no envejecen.
Estrenada en 1994, "La máscara" sorprendió en los cines por su mezcla de humor físico extremo, estética de dibujo animado y un ritmo que no daba respiro. En aquel momento, pocos imaginaron que esa apuesta terminaría convirtiéndose en un fenómeno cultural. Hoy, su llegada a Netflix volvió a poner en primer plano una fórmula que parecía irrepetible y que sigue funcionando con la misma eficacia.
De qué trata "La máscara" en Netflix
Según la sinopsis oficial de Netflix: "Un desafortunado empleado bancario descubre una antigua máscara que lo convierte en un bromista desenfrenado y le permite dar rienda suelta a sus deseos más profundos".
Hablar de La máscara es hablar de Jim Carrey. El actor construyó un personaje que parecía no tener límites físicos ni expresivos. Cada escena se convirtió en una demostración de elasticidad corporal, gestos imposibles y una energía que desbordaba la pantalla.
Otro de los grandes aciertos de la película fue la elección de Cameron Diaz para interpretar a Tina Carlyle. En ese momento, la actriz debutaba en cine y logró destacarse de inmediato. Su presencia aportó frescura, carisma y una química evidente con el protagonista.
Aunque el humor es el eje central, la película también desarrolló un conflicto claro. Dorian Tyrell, interpretado por Peter Greene, funciona como el antagonista perfecto. Es un mafioso ambicioso, violento y obsesionado con el poder que otorga la máscara.
Conmoción por la muerte del actor Peter Greene
El cine estadounidense está de luto. Peter Greene, reconocido actor por sus roles de villano en películas icónicas como Pulp Fiction y La máscara, fue hallado muerto este viernes en su departamento de Manhattan.
La noticia fue confirmada por su representante, Gregg Edwards, quien no dio detalles sobre las causas del deceso. Según comentó, el fallecimiento de Greene se constató luego de que sonara la música en su vivienda durante más de 24 horas.
Su gran consagración llegó en 1994, cuando interpretó a Zed en Pulp Fiction y a Dorian Tyrell en La máscara, papeles que lo consolidaron como un actor capaz de dar profundidad y carisma a personajes oscuros y memorables.
Por qué Netflix acertó al recuperar esta película
La estrategia de Netflix de sumar títulos emblemáticos responde a una lógica clara. Las plataformas no solo compiten con estrenos, sino también con la memoria emocional del espectador. La máscara ofrece una experiencia conocida, pero siempre disfrutable.
Además, permite descubrir o redescubrir a Jim Carrey en un momento clave de su carrera. Para quienes lo conocen por trabajos posteriores más dramáticos, esta película funciona como una ventana a su faceta más explosiva.
Netflix apostó por un contenido que garantiza risas, nostalgia y una identidad clara. Los números de reproducciones y el nivel de conversación confirman que la decisión fue acertada.
"La máscara": el impacto cultural y su vigencia actual
Con el paso de los años, La máscara se transformó en un ícono cultural. Frases, escenas y gestos quedaron grabados en la memoria colectiva. El traje amarillo, el baile frente a los policías y la risa exagerada del personaje forman parte del imaginario popular.
Su llegada a Netflix reactivó ese recuerdo y lo amplificó en redes sociales. Usuarios de distintas edades compartieron escenas, recomendaciones y reacciones, confirmando que la película sigue conectando con públicos muy diversos.
Elenco de "La máscara" con Peter Greene y Jim Carrey