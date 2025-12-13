Caos en un evento de Messi en India: detuvieron al organizador y prometen devolver las entradas

Embed

La frustración de los hinchas y la breve aparición de Messi

Miles de fanáticos denunciaron que, pese a haber pagado cifras importantes y haber llegado con horas de anticipación, no pudieron ver correctamente a Messi. El capitán de la selección argentina arribó al estadio acompañado por Luis Suárez y Rodrigo De Paul, pero su presencia fue breve y limitada.

Desde su llegada al recinto, el vehículo que trasladaba a Messi fue estacionado sobre la línea de banda y rápidamente quedó rodeado por personalidades, figuras públicas y un amplio operativo de seguridad, lo que redujo drásticamente la visibilidad para la mayoría de los asistentes. El futbolista recorrió el campo durante apenas unos minutos y saludó solo a una parte de las tribunas.

Disturbios, destrozos y despliegue policial

El clima de descontento se intensificó tras la retirada anticipada de Messi. Dentro del estadio comenzaron las protestas: hinchas arrojaron botellas y sillas al campo de juego, derribaron vallas publicitarias, rompieron asientos y pancartas, e intentaron superar las barreras de seguridad.

Testigos citados por The Tribune India relataron que, una vez que Messi y su equipo abandonaron el lugar, los organizadores dejaron de estar presentes y los mensajes por megafonía para desalojar sectores no habilitados fueron ignorados. Ante la escalada de violencia, la policía desplegó a la Fuerza de Acción Rápida, que logró restablecer el control, aunque no pudo evitar daños significativos en la infraestructura del estadio.

Repercusiones políticas y suspensión de actividades

La jornada, que había sido concebida como un homenaje multitudinario al astro argentino, terminó con la suspensión de otras actividades previstas. Entre los afectados figuraban el actor de Bollywood Shah Rukh Khan, el ex capitán del seleccionado de cricket Sourav Ganguly y la ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, quienes no pudieron participar según lo programado.

Tras los incidentes, Banerjee publicó un comunicado en la red X en el que expresó su conmoción y anunció la creación de un comité de investigación, presidido por el juez retirado Ashim Kumar Ray, para determinar responsabilidades y proponer reformas que eviten hechos similares.

“Un día negro” para el deporte en Calcuta

El gobernador CV Ananda Bose calificó lo ocurrido como un “día negro” para la cultura deportiva de Calcuta y reclamó acciones firmes contra los responsables. Además, sostuvo que tanto los organizadores como las fuerzas de seguridad incumplieron su deber de proteger a los ciudadanos.

Las críticas se multiplicaron a medida que trascendieron nuevos detalles sobre las dificultades que enfrentaron los asistentes, desde retrasos en el ingreso hasta la falta de servicios básicos. El incumplimiento de los compromisos asumidos por la organización derivó en reclamos masivos en redes sociales y manifestaciones en las inmediaciones del estadio.

La policía subrayó que el punto de quiebre se produjo tras la salida anticipada de Messi y su comitiva, cuando la frustración de los hinchas superó los controles de seguridad. Solo la rápida intervención de las fuerzas especiales evitó consecuencias aún más graves en un evento que prometía ser histórico y terminó convertido en un escándalo.