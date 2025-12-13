El adiós a Héctor Alterio: las emotivas reacciones del mundo de la política y el espectáculo

Brandoni, que compartió escena con Alterio en emblemáticos títulos como La Historia Oficial, La Tregua, La Patagonia Rebelde, Caballos Salvajes y El hijo de la novia, entre otras películas, señaló que “Héctor vivió una vida muy intensa, muy dichosa, en sus primeros años en el teatro independiente y más tarde en el teatro comercial. Hizo cosas muy importantes, fue un grandísimo actor, y a los noventa y seis años se despidió de nosotros”.

En tanto, el presidente español Pedro Sánchez fue una de las primeras personalidades públicas en expresar su dolor por la muerte del actor argentino, pero que era considerado un español más. A través de un posteo en su cuenta de X, republicando el triste anuncio de la Academia de Cine de España, escribió: “Lamento profundamente el fallecimiento de Héctor Alterio, actor inmenso y querido, que dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión. Su talento y su humanidad seguirán vivos en cada uno de sus trabajos. Todo mi cariño a su familia y amigos”.

Otras de las emotivas despedidas a Héctor Alterio tras conocerse su muerte

Asimismo, otra figura del mundo del arte que le dedicó una emotiva despedida a Héctor Alterio fue la actriz Ana María Picchio, nada menos que su compañera en el film La Tregua (1974), siendo los hacedores de lograr la primera nominación de una película argentina al Oscar en la categoría de película extranjera.

"Con el corazón dolido tengo que despedirte Flaquito. Abrazo fuerte a Tita, Male y Ernesto", expresó Picchio junto a un par de fotografías juntos. Al tiempo que sumó: "Hoy le toca a Avellaneda despedir a Santomé", en clara referencia a su icónico personaje de Martín Santomé en la recordada película, basada en el libro de Mario Benedetti, dirigida por Sergio Renán.

Dentro de la escena argentina, el secretario de Cultura de la Nación Leo Cifelli también despidió públicamente al recordado actor, sin duda toda una leyenda de la actuación nacional.

"Con profundo pesar despedimos a Héctor Alterio, uno de los grandes actores de la historia cultural argentina. Este año tuvimos el honor de reconocerlo con el Premio a la Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes, como testimonio de una vida dedicada al arte y a la escena. Alterio fue un ejemplo de compromiso, generosidad y respeto por un oficio al que se entregó con excelencia, sensibilidad y coherencia a lo largo de décadas. Su legado permanecerá vivo en su obra y en la memoria cultural de nuestro país. Acompañamos con afecto a su familia, seres queridos y a toda la comunidad artística en este momento de dolor", posteó desde su cuenta de X.

En tanto, Gastón Pauls fue otro de los actores de la escena nacional que se volcó a sus redes para despedir al legendario actor, con quien tuvo el placer de trabajar en El último tren (2002) y Fermín (2014). “Una de las fotos más lindas de toda mi vida. Buen viaje maestro”, puede leerse en una Instagram Storie en la que se los ve tomados de las manos y besándose mutuamente.