Netflix: Anne Hathaway sorprende con el estreno de una nueva película y es la comedia más divertida

Cuando sus caminos se cruzaron, la tensión entre ambas se volvió inevitable. Josephine vio en Penny una amenaza para su territorio y su prestigio. Penny, en cambio, detectó inmediatamente un desafío imposible de ignorar: superarla. Así nació la competencia que estructura la película. Ambas decidieron apostar todo para demostrar quién era la mejor estafadora, quién sabía leer mejor al adversario y quién lograba engañar primero a un joven millonario del mundo tecnológico.

Maestras del engaño Netflix 2

Ese enfrentamiento, llevado al extremo en cada secuencia, construyó algunos de los momentos más memorables de la película. Las trampas se volvieron cada vez más elaboradas, las estrategias más ridículas y el orgullo más difícil de disimular. El guion utilizó estos elementos para crear una dinámica que busca la risa constante y que juega con la exageración deliberada, una de las marcas de Rebel Wilson, combinada con el glamour calculado que Anne Hathaway sabe dominar.

El elenco de la película con Anne Hathaway

Anne Hathaway

Rebel Wilson

Alex Sharp

Dean Norris

Timothy Simons

Ingrid Oliver

Nicholas Woodeson

Tim Blake Nelson

Maestras del engaño Netflix 3

Por qué ver "Maestras del engaño" en Netflix

La duración de la película (1 hora y 34 minutos) se ajustó al consumo que hoy domina las plataformas de streaming: contenido rápido, accesible y fácil de ver entre semana. La historia no buscó profundidad ni grandes revelaciones, sino generar un espacio de desconexión. Ese espíritu la convierte en una opción ideal para cerrar el día sin complicaciones ni tramas densas.

Quienes disfrutaron de otras comedias con estafadores, personajes excéntricos o duelos de ingenio encontrarán aquí una propuesta que cumple con creces. El regreso permitió que nuevas audiencias la descubran y que quienes la vieron en su momento la reencuentren como una forma inmediata de diversión.

Maestras del engaño Netflix 4

Si te interesan las comedias livianas, los enfrentamientos absurdos entre personajes opuestos y las películas donde dos mujeres fuertes compiten con picardía e ingenio, esta nueva incorporación al catálogo de la plataforma será una opción efectiva para resolver la duda que vuelve una y otra vez: qué ver en Netflix cuando solo querés relajarte.

Tráiler subtitulado de "Maestras del engaño"