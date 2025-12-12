Netflix: Anne Hathaway sorprende con el estreno de una nueva película y es la comedia más divertida. (Foto: Archivo)
Qué ver en Netflix se volvió la pregunta obligada cada vez que el catálogo suma un título que revive conversaciones, nostalgias o ganas de reír sin demasiadas vueltas. Y eso fue exactamente lo que sucedió cuando "Maestras del engaño" reapareció en Netflix Argentina. La plataforma reincorporó esta comedia encabezada por Anne Hathaway y Rebel Wilson, que ya empezó a circular entre recomendaciones.
La reincorporación de Maestras del engaño tomó por sorpresa a varios usuarios, que no esperaban volver a verla entre las opciones destacadas. La película, estrenada en 2019, apostó desde el principio a un tono fresco, rítmico y pensado para el entretenimiento rápido. Su regreso permite que una nueva camada de espectadores descubra la química entre Hathaway y Wilson.
Maestras del engaño se presentó como una reinterpretación femenina de "Dos pícaros sinvergüenzas" (Dirty Rotten Scoundrels), la clásica comedia protagonizada por Steve Martin y Michael Caine. Aunque respetó la estructura del original, esta versión introdujo una mirada más contemporánea, apoyada en la idea del empoderamiento desde el humor. Sin embargo, el film no evitó los clichés más típicos del género: giros predecibles, personajes excéntricos y una constante exageración como recurso narrativo.
De qué trata "Maestras del engaño"
En la historia, Josephine Chesterfield (Anne Hathaway) se movió siempre en el mundo del lujo: es meticulosa, refinada y dueña de una elegancia que utiliza como arma para manipular a millonarios europeos. Por otro lado, Penny Rust (Rebel Wilson) eligió métodos mucho menos sofisticados: improvisa, exagera y apuesta a trampas tan burdas como efectivas. Esa oposición marcó desde el inicio la base cómica del film, donde la estafa es excusa para el choque frontal entre estilos, personalidades y estrategias que jamás coinciden.
Cuando sus caminos se cruzaron, la tensión entre ambas se volvió inevitable. Josephine vio en Penny una amenaza para su territorio y su prestigio. Penny, en cambio, detectó inmediatamente un desafío imposible de ignorar: superarla. Así nació la competencia que estructura la película. Ambas decidieron apostar todo para demostrar quién era la mejor estafadora, quién sabía leer mejor al adversario y quién lograba engañar primero a un joven millonario del mundo tecnológico.
Ese enfrentamiento, llevado al extremo en cada secuencia, construyó algunos de los momentos más memorables de la película. Las trampas se volvieron cada vez más elaboradas, las estrategias más ridículas y el orgullo más difícil de disimular. El guion utilizó estos elementos para crear una dinámica que busca la risa constante y que juega con la exageración deliberada, una de las marcas de Rebel Wilson, combinada con el glamour calculado que Anne Hathaway sabe dominar.
El elenco de la película con Anne Hathaway
Anne Hathaway
Rebel Wilson
Alex Sharp
Dean Norris
Timothy Simons
Ingrid Oliver
Nicholas Woodeson
Tim Blake Nelson
Por qué ver "Maestras del engaño" en Netflix
La duración de la película (1 hora y 34 minutos) se ajustó al consumo que hoy domina las plataformas de streaming: contenido rápido, accesible y fácil de ver entre semana. La historia no buscó profundidad ni grandes revelaciones, sino generar un espacio de desconexión. Ese espíritu la convierte en una opción ideal para cerrar el día sin complicaciones ni tramas densas.
Quienes disfrutaron de otras comedias con estafadores, personajes excéntricos o duelos de ingenio encontrarán aquí una propuesta que cumple con creces. El regreso permitió que nuevas audiencias la descubran y que quienes la vieron en su momento la reencuentren como una forma inmediata de diversión.
Si te interesan las comedias livianas, los enfrentamientos absurdos entre personajes opuestos y las películas donde dos mujeres fuertes compiten con picardía e ingenio, esta nueva incorporación al catálogo de la plataforma será una opción efectiva para resolver la duda que vuelve una y otra vez: qué ver en Netflix cuando solo querés relajarte.