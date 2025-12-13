Nueva estafa en WhatsApp: así te vacían el homebanking y roban tus datos con imágenes navideñas

Mensajes no deseados en WhatsApp

Cómo operó la estafa de la imagen falsa en WhatsApp

El mecanismo se activó en el momento exacto en que la víctima hacía clic sobre el archivo. A diferencia de otras estafas, no se descargó ningún programa ni se solicitó habilitar permisos especiales. Todo ocurrió dentro del navegador del dispositivo.

La imagen redirigió automáticamente a una página web falsa, diseñada para imitar con precisión el sitio de un banco, una empresa de servicios o una plataforma corporativa. Logos, colores, tipografías y mensajes de bienvenida replicaron la estética oficial. El objetivo fue claro: generar confianza y llevar al usuario a ingresar sus datos personales.

El formulario solicitó usuario, contraseña, número de documento y, en algunos casos, claves de seguridad adicionales. Una vez completada esa información, los datos se enviaron directamente a los servidores de los estafadores. En cuestión de minutos, los atacantes obtuvieron acceso al homebanking de la víctima y comenzaron a mover fondos.

Estafas virtuales en WhatsApp

El impacto directo de esta estafa en el homebanking

Una vez que los atacantes obtuvieron las credenciales, el acceso al homebanking fue inmediato. Según reportes de usuarios afectados, los movimientos se realizaron en pocos minutos. Transferencias, pagos y cambios de datos personales formaron parte del accionar delictivo.

En algunos casos, los estafadores modificaron las claves para bloquear el acceso del titular legítimo. En otros, vaciaron las cuentas y luego abandonaron el control, dificultando la recuperación del dinero.

Las entidades bancarias recordaron que nunca solicitan datos sensibles por imágenes, enlaces o archivos adjuntos, pero el realismo de las páginas falsas logró engañar incluso a usuarios con experiencia digital.

Estafas en WhatsApp

Cómo evitar caer en la estafa de los SVG

Para reducir el riesgo, los especialistas aconsejaron adoptar una serie de medidas simples pero efectivas. En primer lugar, desconfiar de cualquier archivo adjunto que llegue acompañado de mensajes alarmantes o promesas urgentes, incluso si parece una imagen inofensiva.

Es fundamental verificar con el remitente antes de abrir el archivo, especialmente cuando se trata de saludos, facturas o notificaciones inesperadas. Un simple mensaje o llamada puede evitar un problema mayor.

También se recomendó mantener actualizado el sistema operativo y utilizar soluciones de ciberseguridad capaces de analizar contenidos antes de su ejecución. Algunas herramientas avanzadas pueden detectar comportamientos anómalos incluso dentro de archivos gráficos.

Por último, los bancos y empresas de servicios insistieron en revisar siempre la dirección web antes de ingresar datos personales. Un pequeño detalle en la URL puede marcar la diferencia entre un sitio legítimo y una copia fraudulenta.