Peter Lanzani se volvió viral por un detalle inesperado: "Parece un..."

Algunos usuarios se sorprendieron por su estilo relajado e incluso hubo quienes fueron muy duros con sus opiniones.

"Parece un vagabundo", escribió una seguidora al ver el video, en uno de los comentarios que más repercusión tuvo.

Sin embargo, otros salieron rápidamente a defender al actor y destacaron justamente su sencillez y el bajo perfil con el que suele manejarse fuera de los escenarios y las cámaras.

Quienes grabaron el momento también se tomaron la situación con humor. Entre risas, aseguraron que Lanzani era "tan maja" como ellos y destacaron la naturalidad con la que esperó para abordar el avión, sin privilegios ni despliegues de seguridad.

Lejos de los looks sofisticados de las alfombras rojas o de las producciones fotográficas, Peter volvió a mostrarse fiel a un estilo descontracturado que mantiene desde hace años y que, una vez más, terminó generando un intenso debate entre sus seguidores.

Mientras algunos cuestionaron su apariencia, otros remarcaron que justamente esa autenticidad es una de las características que lo diferencian de muchas otras figuras del espectáculo.

En cuestión de horas, el video se viralizó y volvió a demostrar que, incluso en un momento tan cotidiano como subir a un avión, Peter Lanzani sigue despertando todo tipo de reacciones.