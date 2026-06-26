En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
¡No puede ser!

Peter Lanzani se volvió viral por un detalle inesperado: "Parece un..."

Peter Lanzani quedó en el centro de la polémica por un detalle de un video que no pasó desapercibido. Miralo.

Banner Seguinos en google DESK
Peter Lanzani se volvió viral por un detalle inesperado: Parece un...

Peter Lanzani volvió a convertirse en tema de conversación en las redes sociales, pero esta vez no fue por un nuevo proyecto artístico ni por alguna aparición pública. Un video grabado por otros pasajeros mientras abordaba un avión en España despertó todo tipo de reacciones por el llamativo aspecto con el que fue visto.

Leé también Así fue la relación de Gloria Carrá con Nacho Levy: del tierno comienzo al final caótico
asi fue la relacion de gloria carra con nacho levy: del tierno comienzo al final caotico

El actor argentino, de 35 años, fue filmado mientras se disponía a subir al vuelo que, según trascendió, tenía como destino la isla de Ibiza, donde se realizaría una fiesta. Sin embargo, lo que realmente captó la atención no fue el viaje, sino su imagen completamente alejada del glamour que suele asociarse a las celebridades.

Con el cabello largo y suelto, una remera básica, un pantalón de jogging, una mochila al hombro y un pequeño bolso como único equipaje, Peter pasó casi desapercibido entre el resto de los pasajeros.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales y dieron lugar a cientos de comentarios.

Algunos usuarios se sorprendieron por su estilo relajado e incluso hubo quienes fueron muy duros con sus opiniones.

"Parece un vagabundo", escribió una seguidora al ver el video, en uno de los comentarios que más repercusión tuvo.

Sin embargo, otros salieron rápidamente a defender al actor y destacaron justamente su sencillez y el bajo perfil con el que suele manejarse fuera de los escenarios y las cámaras.

Quienes grabaron el momento también se tomaron la situación con humor. Entre risas, aseguraron que Lanzani era "tan maja" como ellos y destacaron la naturalidad con la que esperó para abordar el avión, sin privilegios ni despliegues de seguridad.

Lejos de los looks sofisticados de las alfombras rojas o de las producciones fotográficas, Peter volvió a mostrarse fiel a un estilo descontracturado que mantiene desde hace años y que, una vez más, terminó generando un intenso debate entre sus seguidores.

Mientras algunos cuestionaron su apariencia, otros remarcaron que justamente esa autenticidad es una de las características que lo diferencian de muchas otras figuras del espectáculo.

En cuestión de horas, el video se viralizó y volvió a demostrar que, incluso en un momento tan cotidiano como subir a un avión, Peter Lanzani sigue despertando todo tipo de reacciones.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Juan Minujín brilla en Netflix con esta serie corta de 6 capítulos que arrasa en la plataforma
Budín de yogur griego: la receta simple para que salga suave, húmedo y esponjoso
Netflix: la nueva comedia romántica que acaba de estrenarse y enamora con su historia

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar