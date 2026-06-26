Baby Etchecopar defenestró a Nicolás Repetto y lo expuso de la peor manera

Y profundizó: "En cámara, te trataba como el mejor amigo pero terminado el programa, te meaba. Te hacía un nudo y te colgaba del alambrado. No le importabas en lo más mínimo".

Para graficar lo que vivió en carne propia, Baby relató: "En el mano a mano sentía que me iba a invitar a pasar el verano en su chacra de Punta del Este pero cuando terminó el programa, me acerqué y él se fue hablando con el iluminador. Lo terminé corriendo para poder saludarlo".

¿Cuáles fueron las polémicas declaraciones de Mario Masacchesi sobre el maltrato en el medio?

Mario Massaccesi pasó por el streaming No Tan Pronto y habló sin filtro sobre una conducta que dice ver con frecuencia en el medio: conductores que sonríen al aire pero maltratan a su equipo en cuanto se apagan las cámaras. El tema surgió en el contexto del debate abierto tras el escándalo de Florencia Peña en Luzu, aunque Massaccesi aclaró que su postura no fue una indirecta hacia ella, sino algo que viene repitiendo hace tiempo, especialmente en Cuestión de Peso.

"Estoy harto de los conductores y conductoras que ponen una sonrisita y después son unos déspotas con el equipo de producción. Son maltratadores, ninguneadores, aprovechadores, abusadores del poder", disparó el conductor de TN y El Trece, quien aprovechó el momento para reivindicar el trabajo de las producciones, a las que definió como "el jamón del sandwich" entre lo que le pasa a la gente y lo que se transmite al aire.

Sin pelos en la lengua, Massaccesi cerró con ejemplos concretos de actitudes que lo indignan: "Hay gente que entra a un estudio de televisión y no saluda a los técnicos, hay mujeres que piden que no haya mujeres en el estudio y después se hacen las sororas". Y remarcó que esos comportamientos contrastan con la imagen pública que esas mismas figuras proyectan frente a las cámaras.