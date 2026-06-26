Baby Etchecopar defenestró a Nicolás Repetto y lo expuso de la peor manera

Baby Etchecopar se sumó al debate que abrió Mario Masacchesi luego de que el conductor denunciara públicamente que hay colegas que sonríen al aire pero se convierten en déspotas cuando las luces se apagan.
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En una nota con Desayuno Americano, Baby Etchecopar sorprendió a todos con sus declaraciones sobre Nicolás Repetto.
Baby Etchecopar se sumó al debate que abrió Mario Masacchesi luego de que el conductor denunciara públicamente que hay colegas que sonríen al aire pero se convierten en déspotas cuando las luces se apagan.
Sin nombrar a nadie en ese primer momento, Masacchesi dijo estar "harto" de esa hipocresía. Varios colegas salieron a bancarlo, y Baby fue uno de los primeros en dar su testimonio.
"Hay gente que se cree que es más talentosa si grita o maltrata. A Gerardo Sofovich, que después fue amigo mío, le paré el carro mal en dos o tres oportunidades", arrancó Etchecopar. Pero el remate fue inesperado.
"Otro con el que tuve mala experiencia fue Nicolás Repetto. En la época de Sábado Bus me pasó de ir como invitado y que era pura risa y buena onda pero cuando se apagaba la luz, te dejaba con la mano estirada, con el saludo colgando", disparó sin filtro.
Y profundizó: "En cámara, te trataba como el mejor amigo pero terminado el programa, te meaba. Te hacía un nudo y te colgaba del alambrado. No le importabas en lo más mínimo".
Para graficar lo que vivió en carne propia, Baby relató: "En el mano a mano sentía que me iba a invitar a pasar el verano en su chacra de Punta del Este pero cuando terminó el programa, me acerqué y él se fue hablando con el iluminador. Lo terminé corriendo para poder saludarlo".
Mario Massaccesi pasó por el streaming No Tan Pronto y habló sin filtro sobre una conducta que dice ver con frecuencia en el medio: conductores que sonríen al aire pero maltratan a su equipo en cuanto se apagan las cámaras. El tema surgió en el contexto del debate abierto tras el escándalo de Florencia Peña en Luzu, aunque Massaccesi aclaró que su postura no fue una indirecta hacia ella, sino algo que viene repitiendo hace tiempo, especialmente en Cuestión de Peso.
"Estoy harto de los conductores y conductoras que ponen una sonrisita y después son unos déspotas con el equipo de producción. Son maltratadores, ninguneadores, aprovechadores, abusadores del poder", disparó el conductor de TN y El Trece, quien aprovechó el momento para reivindicar el trabajo de las producciones, a las que definió como "el jamón del sandwich" entre lo que le pasa a la gente y lo que se transmite al aire.
Sin pelos en la lengua, Massaccesi cerró con ejemplos concretos de actitudes que lo indignan: "Hay gente que entra a un estudio de televisión y no saluda a los técnicos, hay mujeres que piden que no haya mujeres en el estudio y después se hacen las sororas". Y remarcó que esos comportamientos contrastan con la imagen pública que esas mismas figuras proyectan frente a las cámaras.