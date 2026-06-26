La inesperada revelación de Facundo Medina en el Mundial 2026: "Messi..."

Cómo tomó Facundo Medina su titularidad en el Mundial 2026

A pesar de la lógica felicidad personal por formar parte del once inicial en la máxima cita del deporte, el futbolista reconoció que la oportunidad no llegó bajo las circunstancias que hubiese deseado debido al afecto que lo une con su compañero de puesto.

"Las cosas no se dieron como quise, porque Nico (Tagliafico) se hizo mal y yo lo aprecio mucho. Tuve una charla con él, nosotros estamos listos para las decisiones que tome el cuerpo técnico", confesó de forma madura. A su vez, valoró el presente del equipo: "Gracias a Dios los resultados nos acompañaron, nuestro capitán estuvo bien y esto va en conjunto. Como dije, siempre vamos a estar listos toque donde toque".

En qué club juega Facundo Medina y cómo fue su camino a la Copa del Mundo

La presencia del defensor en la lista definitiva de 26 convocados premió su perseverancia ante la adversidad. El actual futbolista del Olympique de Marsella recordó que ya en el Mundial pasado estuvo cerca de la consideración, y describió lo duro que resultó el proceso reciente en el fútbol europeo.

"Hoy, después de un año complicado en lo personal a nivel club, que fue medio duro, nunca perdí la esperanza. Siempre me mantuve firme con el objetivo claro y obviamente que sabiendo que si no se daba, no tenía nada que reprocharme", analizó. En ese sentido, destacó la calidad humana que encontró en la concentración argentina: "Vienen los mejores jugadores pero no sabés la calidad humana, y eso es impagable porque somos personas antes que profesionales y eso lo siento. Soy un agradecido", remarcó con emoción.

Qué recuerdo tiene Facundo Medina sobre sus orígenes en Villa Fiorito y Diego Maradona

En el cierre de la entrevista, el defensor no se olvidó de sus raíces ni de las dificultades económicas que debió atravesar durante su infancia en su barrio natal, donde tuvo que cartonear para subsistir antes de consolidarse en el profesionalismo.

Al ser consultado por sus orígenes en Villa Fiorito, Medina rindió un sentido homenaje a los esfuerzos de su entorno y al máximo símbolo futbolístico de esa tierra: "Hubo mucho sacrificio y esfuerzo de parte de mi mamá y la gente más cercana a ella. Siempre trataron de protegerme, de guiarme por el buen camino", rememoró. "Intento al mismo tiempo representar al barrio, la esencia y lo que generó y sigue generando Maradona", concluyó el defensor, llevando la bandera de sus orígenes a lo más alto del plano internacional.