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La inesperada revelación de Facundo Medina en el Mundial 2026: "Messi..."

El defensor de la Selección Argentina, que fue titular en el inicio de la Copa del Mundo, le bajó el precio a los halagos del "Diez" tras su pase-gol ante Austria. ¿Qué dijo?

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La inesperada revelación de Facundo Medina en el Mundial 2026: Messi...

El clima de unión y compromiso dentro del plantel que conduce Lionel Scaloni se consolida como uno de los pilares fundamentales en la búsqueda de la gloria. El defensor de la Selección Argentina Facundo Medina, quien viene de ser titular en los dos primeros partidos del Mundial 2026 por la lesión de Nicolás Tagliafico, aseguró que el grupo competirá al máximo para que Lionel Messi cierre su último certamen de la mejor manera. Asimismo, con una enorme dosis de humildad, reconoció que el capitán exageró cuando comparó su asistencia en el primer gol del 2-0 ante Austria con lo que hacía Jordi Alba en el Barcelona.

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Foto: Reuters/Maria Lysaker

En una entrevista exclusiva con el sitio oficial de la FIFA, el zaguero que se desempeñó temporalmente como marcador de punta por una urgencia táctica analizó el futuro inmediato de la Albiceleste, que ya aseguró la clasificación a los dieciseisavos de final como líder del Grupo J con una fecha de anticipación. "Quedan seis finales, competiremos, daremos el máximo. Vos me hablabas de posiciones, pero vamos a estar todos a disposición y sabemos que vamos a dejar todo en la cancha para que el cierre de nuestro capitán sea de la mejor manera. Ojalá que siga pero vamos a competir y dejar la vida", expresó el futbolista con determinación.

Qué dijo Lionel Messi sobre la asistencia de Facundo Medina ante Austria

El origen de las repercusiones nació de las propias palabras del astro rosarino tras la apertura del marcador frente a los europeos, luego de una gran escalada de Medina por el sector izquierdo que terminó en un centro atrás preciso.

En su momento, el capitán había revelado una humorística infidencia del vestuario: "Le decía siempre al Negro 'tirala atrás, boludo, que yo siempre llego'... Se recordó los viejos tiempos, con Jordi (Alba) que me daba ese tipo de pases". Ante esto, el defensor buscó desdramatizar y poner los pies sobre la tierra: "Creo que exageró, igual lo recordaba de sus viejos tiempos en Barcelona, pero hoy todo se hace enorme. Yo trato de dar el máximo", matizó el ex Talleres.

Cómo tomó Facundo Medina su titularidad en el Mundial 2026

A pesar de la lógica felicidad personal por formar parte del once inicial en la máxima cita del deporte, el futbolista reconoció que la oportunidad no llegó bajo las circunstancias que hubiese deseado debido al afecto que lo une con su compañero de puesto.

"Las cosas no se dieron como quise, porque Nico (Tagliafico) se hizo mal y yo lo aprecio mucho. Tuve una charla con él, nosotros estamos listos para las decisiones que tome el cuerpo técnico", confesó de forma madura. A su vez, valoró el presente del equipo: "Gracias a Dios los resultados nos acompañaron, nuestro capitán estuvo bien y esto va en conjunto. Como dije, siempre vamos a estar listos toque donde toque".

En qué club juega Facundo Medina y cómo fue su camino a la Copa del Mundo

La presencia del defensor en la lista definitiva de 26 convocados premió su perseverancia ante la adversidad. El actual futbolista del Olympique de Marsella recordó que ya en el Mundial pasado estuvo cerca de la consideración, y describió lo duro que resultó el proceso reciente en el fútbol europeo.

"Hoy, después de un año complicado en lo personal a nivel club, que fue medio duro, nunca perdí la esperanza. Siempre me mantuve firme con el objetivo claro y obviamente que sabiendo que si no se daba, no tenía nada que reprocharme", analizó. En ese sentido, destacó la calidad humana que encontró en la concentración argentina: "Vienen los mejores jugadores pero no sabés la calidad humana, y eso es impagable porque somos personas antes que profesionales y eso lo siento. Soy un agradecido", remarcó con emoción.

Qué recuerdo tiene Facundo Medina sobre sus orígenes en Villa Fiorito y Diego Maradona

En el cierre de la entrevista, el defensor no se olvidó de sus raíces ni de las dificultades económicas que debió atravesar durante su infancia en su barrio natal, donde tuvo que cartonear para subsistir antes de consolidarse en el profesionalismo.

Al ser consultado por sus orígenes en Villa Fiorito, Medina rindió un sentido homenaje a los esfuerzos de su entorno y al máximo símbolo futbolístico de esa tierra: "Hubo mucho sacrificio y esfuerzo de parte de mi mamá y la gente más cercana a ella. Siempre trataron de protegerme, de guiarme por el buen camino", rememoró. "Intento al mismo tiempo representar al barrio, la esencia y lo que generó y sigue generando Maradona", concluyó el defensor, llevando la bandera de sus orígenes a lo más alto del plano internacional.

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