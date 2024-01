Contrastando con episodios anteriores a la asunción de Milei, cuando el presidente libertario contaba con varios casos de apoyo viral, el caso de Erick destaca por su singularidad. No solo optó por una torta que reflejara su simpatía por el mandatario, sino que también decidió imitar el distintivo peinado de Milei, añadiendo un toque adicional de controversia a la celebración.

torta-milei-nene-11-años-2.jpg Pidió una torta de Milei, lo deliraron y respondió con una categoría enorme a los 11 años

Las redes sociales se encendieron con reacciones inmediatas ante la publicación de las imágenes. Usuarios expresaron opiniones contundentes, destacando la sorpresa y el desconcierto ante la elección de Erick. Una mujer aconsejó al preadolescente que "juegue a la pelota en la calle", a lo que Erick respondió con determinación: "No me gusta el fútbol. Sí, lo sé. Suena raro, pero prefiero quedarme en casa contestándole a peronistas, debatiendo y yo ganar el debate". Esta respuesta desafiante sugiere una influencia significativa, quizás de sus padres, ya que no es común que un preadolescente se exprese de esa manera.