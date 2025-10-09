En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Turismo
¡Atención!

Plan gratis para visitar lugares y edificios emblematicos de Buenos Aires

Este 11 y 12 de octubre llega Open House 2025, con más de 130 espacios emblemáticos para recorrer gratis. Enterate.

Plan gratis para visitar lugares y edificios emblematicos de Buenos Aires

El sábado 11 y domingo 12 de octubre se realizará una nueva edición de Open House Buenos Aires, el evento internacional de arquitectura y urbanismo que permite recorrer más de 130 espacios destacados de la ciudad, la mayoría con acceso gratuito y sin inscripción previa.

Leé también Antonela Roccuzzo rompió el silenció y habló sobre su "embarazo"
antonela roccuzzo rompio el silencio y hablo sobre su embarazo

Entre los lugares que abrirán sus puertas se encuentran la cúpula del Edificio de Renta Bencich, la Biblioteca Nacional, el Edificio Comega, la Planta de Reciclaje de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (Ex Elefante Blanco), entre otros.

Durante el fin de semana, los espacios podrán visitarse en dos turnos: de 10 a 14 y de 15 a 19 horas. En el sitio oficial www.openhousebsas.org se encuentra el catálogo con las direcciones, horarios y descripciones de cada lugar.

Espacios destacados e inscripción previa

Algunos de los edificios que integran la edición 2025 son el Banco Ciudad Casa Matriz, el Campus Di Tella, el Casal de Catalunya, el Cementerio de Chacarita (Sexto Panteón), el Edificio IBM, el Club Ferro Carril Oeste, la Facultad de Ingeniería de la UBA, el Jardín Botánico, el Museo de Arquitectura (MARQ) y el Nuevo Edificio Corporativo Santander.

Los lugares que requieren inscripción previa incluyen el Zanjón de Granados, la Torre Mirafiori, el Planetario Galileo Galilei, el Palacio Barolo, el Mirador Güemes, la Fundación Cassará, el Edificio Kavanagh, el Banco Macro, el Ecoparque, la Cúpula del Edificio La Inmobiliaria, la Casa de la Ciudad (sede GCBA), la Casa Alberto Heredia, el Teatro Colón Fábrica, el Barrio Parque Los Andes y el Banco Hipotecario (ex Banco de Londres).

La inscripción se abrirá el viernes 3 de octubre a las 10 horas, a través de la plataforma Eventbrite, y será necesario presentar DNI al asistir, tanto para los espacios con registro previo como para los de acceso libre.

Dentro del marco de Open House también se realizarán las actividades Camina Buenos Aires y Open Bici, con recorridos guiados por barrios como La Boca, Parque Patricios y otras zonas de interés arquitectónico y urbano. La información detallada de estas propuestas estará disponible en el sitio web oficial.

Open House Buenos Aires forma parte de la red Open House Worldwide, que reúne a más de 55 ciudades del mundo como Londres, Madrid, Roma, Nueva York, Ciudad de México y Santiago de Chile. El festival busca promover el acceso al patrimonio arquitectónico y cultural de las ciudades a través de visitas gratuitas.

El equipo organizador está integrado por Jerónimo Fortunati, Victoria Kaufman, Nicolás Kazanietz, Nicole Kerschen y Martín Larrañaga, con la colaboración de Rocío Balsamello.

La edición 2025 ampliará el recorrido hacia el sur de la ciudad, con espacios como el Edificio Editorial Perfil, el Barrio Olímpico, la Reserva Ecológica Sur, Casa Elena y Reforma Tacuarí, además de caminatas urbanas y circuitos en bicicleta.

image
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Turismo
Notas relacionadas
WhatsApp sorprende con las nuevas funciones para llamadas grupales que prometen cambiar todo
Truco infalible para eliminar el óxido de las herramientas de forma efectiva y segura
Revelaron el verdadero motivo por el que Tomás Yankelevich llegó en silla de ruedas al país

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar