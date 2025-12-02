El error imperdonable de Sofi Martínez al responder sobre Maradona en MasterChef Celebrity: "¡Buscate otro trabajo!"

Intentando explicar su confusión, Martínez se defendió: "Yo pensé que era el... está la mano de Dios y está el otro. Yo dije: 'El gol que hizo Maradona con la mano'", le marcó Wanda. A lo que Sofía replicó: "¡Ah, con la mano no escuché! De los ingleses pensé".

Ya en la entrevista individual, la periodista no ocultó su frustración: "Me quiero matar. Pero lo escuché mal, escuché mal. ¿Podemos hacer otra vez? Porque yo lo sé, obviamente que lo sé, como todo el país".

Qué cruel frase usó Damián Betular para ara definir a Sofi Martínez en MasterChef Celebrity

Con el correr de las semanas, la competencia de MasterChef Celebrity se vuelve cada vez más exigente y los famosos deben demostrar si realmente lograron adquirir técnicas de cocina. Esa presión suele generar momentos tensos con el jurado, que pierde la paciencia ante las consultas ingenuas de los participantes. Justamente, se vivió una situación así cuando Damián Betular explotó contra Sofía Martínez al intentar ella pedirle un consejo.

En la gala, el desafío fue preparar un raviolón gigante, una receta que complicó a varios concursantes. Entre ellos estuvo Miguel Ángel Rodríguez, cuyo relleno quedó demasiado líquido y amenazaba con arruinar su plato. La intervención de Betular fue clave, ya que sin su ayuda el humorista difícilmente hubiera podido presentar la preparación.

En ese contexto, Sofía Martínez aprovechó que el chef pastelero estaba cerca de su estación y buscó obtener alguna orientación sobre qué opción elegir para presentar su raviol. Sin embargo, lejos de recibir una respuesta amable, se topó con un fuerte reto. "¡Estamos con problemas peores que un plato, Sofía, por favor...!", le gritó Betular, visiblemente molesto y con tono de desesperación.

La tensión no terminó ahí, porque el jurado redobló la apuesta con una frase filosa: "Después te hacés la buena y a mí me molestan las falsas buenas". El comentario dejó a Sofía entre indignada y desconcertada, y antes de volver a su puesto lanzó un exabrupto que sorprendió a todos: "por qué no se van a lavar bien el ort...".

El cruce no pasó inadvertido en las redes sociales, donde rápidamente se multiplicaron las opiniones. Mientras algunos señalaron que la reacción de Betular había sido desmedida, la mayoría apuntó contra la periodista deportiva y la calificó de insistente y molesta.

"Bueee ya lo dijo la gran Moria Casán: 'Hay que desconfiar de las que siempre se ríen'. Se nota 'hacia dónde quiere llegar'", "Lo insoportable que tenés que ser para que no te banque más Betular", "Es insoportable la mina. Betu tirando la posta", o "Para que a Betular le caigas mal, amiga renunciá... Debe ser re intensa e insoportable", fueron algunos de los tantos comentarios que se leyeron en la red social X tras el episodio.