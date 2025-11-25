A 5 años de la muerte de Maradona, Rocío Oliva confesó su máximo dolor: "Nos gustaría que..."

Asimismo, sin duda el momento más emotivo de la entrevista fue el relato de la propia Oliva contando por primera vez cómo y cuándo logró visitar la tumba de Diego Maradona, a pocas cuadras de su casa. “Cada vez que pasaba me daba rabia. Pensaba ‘¿qué hacés acá?’ y me enojaba conmigo misma. Un día no me aguanté más y entré. Se habían llevado la placa y un hombre se acercó para decirme dónde estaba. Me quedé más de una hora. Lloraba como una nena… creo que ahí me despedí de él”, reveló emocionada.

En tanto, en el plano sentimental de hoy en día, Rocío también habló de su actual vínculo con el futbolista Néstor Ortigoza y aseguró estar atravesando un momento de estabilidad emocional. “Hoy creo que se siente un poco en mi corazón la idea de formar una familia, me está picando el bichito porque estoy con un hombre que piensa igual que yo. Es un poco la idea. Estamos practicando”, confesó sobre sus planes en un futuro no muy lejano.

Así las cosas, cuando se están cumpliendo justamente hoy cinco años de la sospechosa muerte del máximo ídolo del fútbol argentina, la palabra de Rocío Oliva se suma a los incontables pedidos de Justicia, tanto de su familia como de los tantísimos fanáticos del astro que quieren saber qué pasó con Diego Maradona durante los últimos meses de su vida para terminar como terminó.

rocio oliva diego maradona 1.jpg

Cómo fue la última charla de Rocío Oliva con Diego Maradona antes de su muerte

Rocío Oliva volvió a abrir su corazón al recordar la última charla que mantuvo con Diego Maradona antes de su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años. La ex pareja del ídolo, con quien compartió siete años de relación, visitó recientemente el programa de Moria Casán y allí repasó momentos íntimos, definiciones que marcaron su historia y la despedida que quedó grabada en su memoria para siempre.

Durante su paso por La mañana con Moria (El Trece), Oliva narró cómo era la vida junto al Diez en aquellos años y reveló que él soñaba con volver a ser padre. Según contó, mientras él tenía ese deseo muy presente, ella no sentía que fuese su momento. “Él sí quería, yo decía más adelante, era muy joven y tenía otros proyectos”, explicó con sinceridad.

En esa misma línea, Oliva destacó que, pese a las turbulencias de la vida mediática y los desafíos propios de una pareja tan expuesta, el vínculo entre ellos terminó en buenos términos. “Él decía siempre que la única persona con la que terminó bien la relación era conmigo porque me quería demasiado”, recordó con emoción.

Embed

La periodista se detuvo especialmente en una charla muy significativa que mantiene presente hasta hoy. “Una de las últimas conversaciones que tuvimos, y que no me olvido más, porque hay otras que prefiero guardar. Me dijo: ‘deseo que formes una familia muy linda, que te puedas casar, tener hijos, tu marido, y que seas feliz porque sos una gran mujer y porque te lo merecés. Que te dé todo lo que no te di pero que no sea maradoniano porque puede haber una confusión’”, relató, conmovida por el recuerdo.

Oliva aseguró que aquella despedida la marcó profundamente, no solo por el contenido de las palabras, sino por el tono con el que Maradona se las transmitió. “Lo sentí de corazón, fue muy linda esa charla y que me dé sus buenas vibras y sus buenos deseos es importante”, valoró.

Finalmente, reflexionó sobre la manera en que ambos pusieron punto final a una historia intensa, que incluyó viajes, mudanzas y años compartidos en Dubai. “Terminar una relación de muchos años linda a mí me encanta, decirlo con orgullo”, afirmó, dejando en claro que, más allá del final allá por 2018, lo que prevalece es la huella que ambos dejaron el uno en el otro.