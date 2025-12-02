Juicio por la muerte de Maradona: comenzó una nueva etapa y se confirmó cuándo arrancará el debate

P2QPSQUAQNAMXD7KIBPND3636Q (1) Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón, los jueces del caso Maradona.

Los pedidos fueron presentados por los abogados de:

Leopoldo Luque, representado por Francisco Oneto.

Agustina Cosachov, representada por Vadim Mischanchuk.

Nancy Forlini, defendida por Nicolás D’Álbora, una de las pocas imputadas presentes.

También asistió Mariano Perroni, jefe de enfermeros.

Los jueces del TOC N°7 de San Isidro —Alberto Ortolani, Pablo Rolón y Alberto Gaig— rechazaron uno por uno los planteos y ordenaron continuar con el cronograma previsto.

Además de los imputados mencionados, también enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna y el enfermero Ricardo Almirón.

El fiscal Patricio Ferrari, junto a Cosme Iribarren, confirmó que la acusación reducirá su lista de testigos: pasarán de 178 a 90. Como muchos nombres se superponen con los de la defensa, el tribunal pidió unificar criterios y presentar en los próximos días una lista definitiva.

Qué aportó cada querella

El abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Giannina Maradona, sumó ocho nuevos testigos:

Cinco médicos de la clínica Ipensa de La Plata, donde Maradona estuvo internado en octubre de 2020.

Salvador Ferrer y Rubén Ariel Pellegrino, entonces presidente y vicepresidente de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Gabriel Buono, histórico asistente del Diez.

El abogado Félix Linfante, por Jana Maradona, mantuvo a sus dos testigos: Claudio Bellocopit y Nelson Castro.

juicio maradona.jpg El abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Giannina Maradona.

Lo que pidieron las defensas

La defensa de Leopoldo Luque solicitó sumar los testimonios de 11 cardiólogos que atendieron a Maradona en distintos momentos, con el objetivo de evaluar su estado cardíaco previo al fallecimiento.

Por su parte, el abogado de Agustina Cosachov, Vadim Mischanchuk, pidió incorporar un informe forense ya solicitado en el juicio anterior, sin objeciones del resto de las partes.

La fiscalía ratificó la mayoría de la prueba ya presentada en el proceso anterior, aunque desistió de pedir una inspección en la casa de Tigre donde murió Maradona.

Burlando solicitó:

La recreación de la maqueta de la casa, utilizada en el juicio previo.

Un croquis a escala para facilitar las declaraciones de testigos.

Cómo será la dinámica del juicio por la muerte de Maradona

Antes de finalizar, el presidente del tribunal, Alberto Gaig, confirmó la modalidad del debate oral: “La decisión del tribunal es que el juicio se realice los días martes, miércoles y jueves, entre las 10 y las 17 horas”.

Con la lista de testigos en proceso de depuración y los pedidos de nulidad rechazados, el juicio quedó formalmente reactivado a menos de cuatro meses del inicio del debate oral por la muerte del ídolo.