Juicio por la muerte de Maradona: comenzó una nueva etapa y se confirmó cuándo arrancará el debate
En una audiencia clave, el tribunal rechazó las solicitudes de nulidad y recibió el pedido de la fiscalía para integrar a 90 testigos.
Comenzó una nueva etapa y se confirmó cuándo arrancará el debate.
Luego de la nulidad por el escándalo de la jueza Julieta Makintach para determinar las responsabilidades en la muerte de Diego Maradona, este martes se desarrolló la audiencia clave para establecer el inicio del nuevo debate. En ese marco, el tribunal rechazó el pedido de los imputados y confirmó que el nuevo juicio arrancará en marzo, en tanto, la fiscalía ya pidió 90 testigos.
De esta manera, el juicio por la muerte de Diego Maradona volvió a ponerse en marcha este martes en los tribunales de San Isidro. Desde temprano, abogados, familiares y medios de comunicación se concentraron en la calle Ituzaingó para asistir a la audiencia preliminar que marcó el reinicio del proceso, ahora bajo un nuevo tribunal luego del escándalo que derivó en la salida de la exjueza Julieta Makintach.
La primera en llegar fue Jana Maradona, quien aguardó el llamado en un café junto a sus abogados, Gustavo Pascual y Félix Linfante. Minutos más tarde hicieron su ingreso Dalma y Giannina Maradona, que se dirigieron directamente a la sala de audiencias.
La audiencia, convocada para definir las pruebas y los testigos del debate que comenzará el 17 de marzo, inició a las 10:45. Sin embargo, el comienzo estuvo atravesado por planteos de nulidad presentados por varias defensas, que intentaron frenar el avance del proceso.
Los pedidos fueron presentados por los abogados de:
Leopoldo Luque, representado por Francisco Oneto.
Agustina Cosachov, representada por Vadim Mischanchuk.
Nancy Forlini, defendida por Nicolás D’Álbora, una de las pocas imputadas presentes.
También asistió Mariano Perroni, jefe de enfermeros.
Los jueces del TOC N°7 de San Isidro —Alberto Ortolani, Pablo Rolón y Alberto Gaig— rechazaron uno por uno los planteos y ordenaron continuar con el cronograma previsto.
Además de los imputados mencionados, también enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna y el enfermero Ricardo Almirón.
El fiscal Patricio Ferrari, junto a Cosme Iribarren, confirmó que la acusación reducirá su lista de testigos: pasarán de 178 a 90. Como muchos nombres se superponen con los de la defensa, el tribunal pidió unificar criterios y presentar en los próximos días una lista definitiva.
Qué aportó cada querella
El abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Giannina Maradona, sumó ocho nuevos testigos:
Cinco médicos de la clínica Ipensa de La Plata, donde Maradona estuvo internado en octubre de 2020.
Salvador Ferrer y Rubén Ariel Pellegrino, entonces presidente y vicepresidente de Gimnasia y Esgrima La Plata.
Gabriel Buono, histórico asistente del Diez.
El abogado Félix Linfante, por Jana Maradona, mantuvo a sus dos testigos: Claudio Bellocopit y Nelson Castro.
Lo que pidieron las defensas
La defensa de Leopoldo Luque solicitó sumar los testimonios de 11 cardiólogos que atendieron a Maradona en distintos momentos, con el objetivo de evaluar su estado cardíaco previo al fallecimiento.
Por su parte, el abogado de Agustina Cosachov, Vadim Mischanchuk, pidió incorporar un informe forense ya solicitado en el juicio anterior, sin objeciones del resto de las partes.
La fiscalía ratificó la mayoría de la prueba ya presentada en el proceso anterior, aunque desistió de pedir una inspección en la casa de Tigre donde murió Maradona.
Burlando solicitó:
La recreación de la maqueta de la casa, utilizada en el juicio previo.
Un croquis a escala para facilitar las declaraciones de testigos.
Cómo será la dinámica del juicio por la muerte de Maradona
Antes de finalizar, el presidente del tribunal, Alberto Gaig, confirmó la modalidad del debate oral: “La decisión del tribunal es que el juicio se realice los días martes, miércoles y jueves, entre las 10 y las 17 horas”.
Con la lista de testigos en proceso de depuración y los pedidos de nulidad rechazados, el juicio quedó formalmente reactivado a menos de cuatro meses del inicio del debate oral por la muerte del ídolo.