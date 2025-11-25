Tras un año de silencio, la cuenta de Diego Maradona compartió un fuerte mensaje en un nuevo aniversario de su muerte

Cómo fue el llamado al 911 en el momento en que se desató la emergencia

El 25 de noviembre de 2020, la primera alarma se encendió a las 12.16, cuando el médico Leopoldo Luque se comunicó con el servicio de emergencias. En el audio, se lo escucha pedir una ambulancia urgente para el barrio privado San Andrés, en Tigre, donde Diego atravesaba una internación domiciliaria, aunque en ningún momento informó que la persona asistida era Maradona.

“Hola, qué tal, ¿podés mandar una ambulancia urgente al barrio San Andrés de Tigre? La calle es Italia, es un barrio cerrado. En el lote 45. Hay una persona que se encuentra, aparentemente me dicen a mí, con un paro cardiorrespiratorio. El médico lo está asistiendo”, dice Luque en el registro difundido por la investigación.

Aunque algunas versiones señalaban que la ambulancia había demorado media hora, la Fiscalía General de San Isidro determinó que el vehículo llegó al lugar en 11 minutos. Sin embargo, nada pudo hacerse: tras realizar maniobras de RCP sin éxito, el médico de la ambulancia constató la muerte a las 13.10.

Cinco años después, la figura de Maradona sigue viva en cada homenaje, cada cántico y, ahora también, en un posteo inesperado que reavivó la conexión emocional entre su legado y millones de personas que aún lo lloran, pero también lo celebran.

