El llanto de Daniela Celis al despedirse de Gran Hermano: "No puedo estar un día más sin ellas"

Finalmente, la pareja de Thiago Medina explicó que el mayor motivo de su emoción era el reencuentro con sus hijas gemelas, Laia y Aimé, nacidas en enero de 2024. "Y me voy por el amor de mi vida, es que no puedo estar un día más sin ellas. Es muy difícil para mí, la verdad que soy mamá, soy primeriza y las necesito abrazar y estar con ellas. Amo, disfruten, vivan, van a querer volver siempre. Es lo más hermoso que tiene, es lo que me pasó en la vida. Literalmente me la cambió a mí, pero para bien, me la dio vuelta. Estoy muy agradecida por eso", siguió.

Antes de despedirse definitivamente, Daniela dejó un mensaje para quienes siguen soñando con ingresar a la casa más famosa del país. "Muchas gracias por esta oportunidad. Siempre, siempre, siempre hay una huella marcada en mi corazón. Y mis dos hijas a mí que es gracias a esta casa inmensa, llena de sueños e ilusiones y nada es imposible. Siempre sueñen, crean y confíen en ustedes", concluyó.

Cuál fue el pedido de Daniela Celis en Gran Hermano que encendió la casa

La llegada de los exparticipantes a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no solo agitó la convivencia, sino que también comenzó a encender los primeros indicios de romance. Atenta a la química que se generaba entre Fabio y Juliana Díaz, Daniela Celis decidió intervenir y hacerle un pedido muy especial al Big.

El episodio ocurrió durante la gala del miércoles, cuando Santiago del Moro apareció de manera virtual y sorprendió a los jugadores con una consulta que despertó la curiosidad general. "Hubo un pedido también? A ver, ¿alguien se hace cargo del pedido que han hecho o no? ¿Pestañela qué dice?", lanzó el conductor.

Sin rodeos, Daniela se adjudicó la idea y expresó: "Yo soy muy fan del amor, apuesto mucho a eso. Para mí no hay que quedarse con las ganas de hacer nada. La vida es una, la experiencia una. Y pedí una cena romántica para dos participantes de acá adentro, así la pasan súper bien, con cama roja".

La propuesta generó una reacción inmediata dentro de la casa. Entre gritos, aplausos y risas, todas las miradas se dirigieron a Juliana, protagonista de este posible acercamiento. Ella, sin embargo, eligió mantenerse en silencio.

Daniela, fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad de sumar humor al momento. Al ver que Juliana no respondía, disparó entre risas: "Bueno, si vos no podés, voy yo igual".