A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
EMOCIONADA

El llanto de Daniela Celis al despedirse de Gran Hermano: "No puedo estar un día más sin ellas"

Tras varios días como visitante en la casa, Daniela Celis se despidió de Gran Hermano entre lágrimas.

24 jul 2026, 00:35
Banner seguínos en google Primicias Ya
daniela celis
daniela celis

La visita de algunos exparticipantes llegó a su fin en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y una de las despedidas más emotivas de la noche fue la de Daniela Celis. Luego de permanecer algunos días dentro de la casa para acompañar a los jugadores, la influencer dejó el reality completamente conmovida y dedicó unas sentidas palabras antes de cruzar la puerta.

El primero en abandonar la casa fue Fabio, mientras que más tarde llegó el turno de Daniela. Apenas recibió la despedida de Gran Hermano, la exparticipante no pudo contener las lágrimas y recordó el profundo significado que el programa tuvo en su vida.

Leé también

"No te creo nada": el tenso cruce entre Majluf y Romina Uhrig en Gran Hermano

no te creo nada: el tenso cruce entre majluf y romina uhrig en gran hermano

"Gracias Gran Hermano, Dios, gracias por esta oportunidad. La verdad que acá entró una niña llena de ilusiones por esa puerta para cumplir todos sus sueños", expresó emocionada.

Luego, hizo un repaso por todo lo que cambió desde su primera participación en el reality y destacó el enorme impacto que tuvo el programa en su historia personal. "Y yo siento que hoy se va una mujer cumpliendo esos sueños que en el momento lo veía imposible. Esta casa me dio mi vida, me dio mis hijas. Yo siento y digo que siempre fue mi lugar seguro y yo siento que ahora mi lugar seguro lo tengo afuera", dijo entre lágrimas.

Finalmente, la pareja de Thiago Medina explicó que el mayor motivo de su emoción era el reencuentro con sus hijas gemelas, Laia y Aimé, nacidas en enero de 2024. "Y me voy por el amor de mi vida, es que no puedo estar un día más sin ellas. Es muy difícil para mí, la verdad que soy mamá, soy primeriza y las necesito abrazar y estar con ellas. Amo, disfruten, vivan, van a querer volver siempre. Es lo más hermoso que tiene, es lo que me pasó en la vida. Literalmente me la cambió a mí, pero para bien, me la dio vuelta. Estoy muy agradecida por eso", siguió.

Antes de despedirse definitivamente, Daniela dejó un mensaje para quienes siguen soñando con ingresar a la casa más famosa del país. "Muchas gracias por esta oportunidad. Siempre, siempre, siempre hay una huella marcada en mi corazón. Y mis dos hijas a mí que es gracias a esta casa inmensa, llena de sueños e ilusiones y nada es imposible. Siempre sueñen, crean y confíen en ustedes", concluyó.

Cuál fue el pedido de Daniela Celis en Gran Hermano que encendió la casa

La llegada de los exparticipantes a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no solo agitó la convivencia, sino que también comenzó a encender los primeros indicios de romance. Atenta a la química que se generaba entre Fabio y Juliana Díaz, Daniela Celis decidió intervenir y hacerle un pedido muy especial al Big.

El episodio ocurrió durante la gala del miércoles, cuando Santiago del Moro apareció de manera virtual y sorprendió a los jugadores con una consulta que despertó la curiosidad general. "Hubo un pedido también? A ver, ¿alguien se hace cargo del pedido que han hecho o no? ¿Pestañela qué dice?", lanzó el conductor.

Sin rodeos, Daniela se adjudicó la idea y expresó: "Yo soy muy fan del amor, apuesto mucho a eso. Para mí no hay que quedarse con las ganas de hacer nada. La vida es una, la experiencia una. Y pedí una cena romántica para dos participantes de acá adentro, así la pasan súper bien, con cama roja".

La propuesta generó una reacción inmediata dentro de la casa. Entre gritos, aplausos y risas, todas las miradas se dirigieron a Juliana, protagonista de este posible acercamiento. Ella, sin embargo, eligió mantenerse en silencio.

Daniela, fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad de sumar humor al momento. Al ver que Juliana no respondía, disparó entre risas: "Bueno, si vos no podés, voy yo igual".

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano Daniela Celis

Lo más visto