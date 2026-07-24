A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TODO MAL

"No te creo nada": el tenso cruce entre Majluf y Romina Uhrig en Gran Hermano

En Gran Hermano, Majluf ompió en llanto, pidió disculpas por sus comentarios dentro de la casa, pero Romina Uhrig fue contundente y no aceptó su arrepentimiento.

24 jul 2026, 00:00
Banner seguínos en google Primicias Ya
majluf y ro,mina uhrig
majluf y ro,mina uhrig

La tensión sigue creciendo en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y, esta vez, una de las protagonistas de la noche fue Alejandra Majluf. La participante no pudo contener las lágrimas durante la gala en vivo, pidió disculpas por los comentarios que realizó dentro de la casa y hasta puso sobre la mesa la posibilidad de abandonar el reality.

Todo ocurrió cuando Santiago del Moro se comunicó con los jugadores y le consultó cómo estaba. Afectada por la posible repercusión de sus dichos, Majluf tomó la palabra y expresó: "Muy mal. Y, bueno, tal vez es el momento de pedir disculpas públicamente porque a mí nunca me pasó lo que pasó ayer. Hice un comentario muy desafortunado. Quiero pedirle disculpas a las personas que se los hice".

Leé también

El insólito furcio de una jugadora en Gran Hermano que involucró a Romina Uhrig, Marianela Mirra y Alperovich

el insolito furcio de una jugadora en gran hermano que involucro a romina uhrig, marianela mirra y alperovich

Ante la consulta del conductor sobre a quiénes estaban dirigidas esas disculpas, la actriz explicó que se refería a los comentarios que había realizado sobre dos de las visitas. "Sobre dos participantes que entraron a la casa. Y está bueno decirlos también porque, en un momento tan jorobado de la sociedad, yo tengo una hija adolescente e hice un comentario muy inapropiado sobre el cuerpo de una de las participantes, que es una bomba, pero lo hice para halagar a otra o para alentar a otra que estaba celosa", dijo. Luego, completamente quebrada, agregó: "Parece que toda la casa se me vino encima. Es muy duro. Yo me quiero ir".

Más adelante, Majluf también se refirió al episodio en el que confundió a Romina Uhrig con Marianela Mirra y a su ex, Walter Festa, con José Alperovich, quien está condenado por abuso sexual. "Y con respecto al otro participante que no me mira, que está indignada, yo no sé ni quién ni cómo se llama. Pensé que era otra, que tenía otro problema y lo mencioné. A ella no la conozco, no es la persona que yo creía, pero está muy enojada. Te pido disculpas, Romina. Si es que podés disculparme y mirarme. Te pido mis sinceras disculpas. No tengo otra cosa más que hacer que pedir disculpas. Y si te quedás más tranquila con que yo me vaya, me voy también", sostuvo.

Sin embargo, el pedido de perdón no alcanzó para calmar los ánimos. Romina escuchó sus palabras, pero dejó en claro que no estaba convencida de su arrepentimiento. "Yo no sé quién para decirte qué es lo que quiere la gente. Después de lo que pasó, gracias a lo que pasó, tus compañeros enteraron otras cosas. Es horrible. Yo, la verdad, que no te creo nada", respondió con firmeza, en uno de los momentos más tensos que se vivieron en la casa en las últimas horas.

Por qué Romina Uhrig quedó perturbada cuando entró a la casa de Gran Hermano

Romina Uhrig volvió a cruzar la emblemática puerta de la casa de Gran Hermano y protagonizó uno de esos momentos cargados de nostalgia que conectan con la esencia del reality. La exdiputada y participante de la edición 2022/23 no pudo ocultar la emoción al reencontrarse con un espacio que marcó una etapa significativa en su vida.

Al dar sus primeros pasos dentro del lugar, un detalle inesperado la llevó directamente al pasado: el particular olor de la casa. Lejos de ser una sensación agradable, Romina aseguró que el aroma era fuerte y poco agradable, aunque igualmente logró despertar recuerdos de su paso por el reality y de la convivencia que definió aquella temporada.

En ese regreso, Uhrig saludó a Daniela Celis y se presentó cordialmente ante el español Fabio. Sin embargo, la sorpresa mayor llegó cuando ingresó a una de las habitaciones siguiendo la indicación de su amiga, quien ya le había advertido lo que estaba a punto de encontrarse.

Con una mezcla de humor y desconcierto, Romina lanzó un contundente: “Uf”, antes de hacer referencia al estado de la casa y compararla con la edición que ella protagonizó por algunas horas. “Entré en el GH 2, pero acá hay olor. Mucho perfumito importado, ropita cara, pero qué cochina está la casa”, expresó al aire, dejando en claro que su primera impresión no fue la esperada.

La frase combinó la nostalgia de volver al reality con una crítica directa a la convivencia y al cuidado del espacio compartido. Mientras tanto, el resto de los participantes observaban atentos desde el SUM.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano Romina Uhrig

Lo más visto