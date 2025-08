¿Por qué estás tan irritable hoy? Mercurio retrógrado y Marte en Libra tienen la respuesta

“Tu deseo también necesita cuidado”

Marte es el planeta del deseo, de la acción, de la chispa. Pero en Libra, su fuego es más suave. No apaga lo que sentimos, pero sí nos pide ser justos con nosotros y con el otro. No se trata de no enojarte, sino de aprender a usar esa energía para construir y no para romper.