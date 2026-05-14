Escándalo con Natalie Pérez en el programa de Guido Kaczka: la grave acusación de un participante

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En ese mismo sentido, el ahora ex participante de Es mi sueño dio más detalles sobre la frase que habría escuchado antes de subir al escenario y remarcó que el comentario fue realizado delante de varias personas presentes en el lugar.

“Salís a cantar y lo primero que te dice alguien es ‘Ay miren él con los músculos’, es desagradable. Había diez personas que escucharon lo que dijo”, afirmó en su descargo, dejando en claro el impacto que le generó el episodio.

Además, Gustavo Giallattini sostuvo que, después de ese momento, sintió que su continuidad en el certamen ya estaba prácticamente definida. Según explicó, la devolución del jurado durante la segunda instancia del concurso le hizo notar que sus chances de seguir eran muy bajas, especialmente por la postura que tomó Natalie Pérez.

“Me di cuenta que me iba”, aseguró el cantante al recordar lo ocurrido durante el “recap”, donde, según contó, todos los integrantes del jurado habían votado positivamente menos la actriz y cantante.

Para cerrar su publicación, el participante eliminando del programa resumió su postura con una contundente definición sobre la actitud que le atribuyó a la jurado: “Desagradable y desubicada son las palabras justas”.

Es mi sueño - participante que criticó a Natalie Pérez

Cuál fue el inesperado momento de Natalie Pérez en la calle que generó preocupación en las redes

Un inesperado episodio protagonizado por Natalie Pérez llamó la atención de sus seguidores en las últimas horas, luego de que la actriz y cantante decidiera exponer en sus redes sociales un momento de extrema vulnerabilidad emocional. Lo que comenzó como una situación cotidiana terminó derivando en una escena cargada de angustia que rápidamente generó repercusión entre sus fans.

A través de un video, la artista mostró sin ningún tipo de filtro cómo atravesaba una jornada especialmente difícil. Según contó, desde temprano venía lidiando con un fuerte malestar anímico, marcado por el cansancio, la irritación y una sensación de hartazgo que no lograba revertir.

En ese contexto, mientras caminaba por la calle antes de asistir a una reunión, algo captó su atención: una clásica máquina de peluches ubicada en la entrada de un kiosco. Convencida de que ese pequeño momento podía ayudarla a despejarse y cambiar un poco su energía, decidió intentar sacar un osito que, a simple vista, parecía sencillo de atrapar.

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“Te voy a compartir mi día, teniendo un día de mierda”, expresó Natalie Pérez al comenzar a grabar la situación, dejando en claro el complicado estado emocional que atravesaba.

Sin embargo, lo que buscaba ser una distracción terminó convirtiéndose en una nueva frustración. La máquina presentaba fallas y no aceptaba el billete con el que quería jugar. Aunque una empleada del lugar le advirtió que el sistema no funcionaba correctamente, la cantante insistió en varias oportunidades, aferrándose a la ilusión de poder revertir aunque sea un poco su mal día.

Lejos de lograrlo, la situación terminó afectándola todavía más. Entre la impotencia y el agotamiento acumulado, Natalie Pérez finalmente se quebró y rompió en llanto en plena vía pública, en una escena tan humana como conmovedora.