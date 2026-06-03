Por qué los perros persiguen autos, motos y bicicletas

Otro factor clave es la impulsividad. Algunos perros presentan mayor reactividad ante este tipo de estímulos y dificultad para frenar la conducta una vez iniciada, debido a niveles elevados de activación que reducen el control de la respuesta.

También interviene el territorio. Cuando un vehículo atraviesa el espacio que el perro percibe como propio, puede surgir una respuesta de advertencia mediante ladridos y persecución, asociada a mecanismos de defensa territorial descritos en estudios de comportamiento canino.

En algunos casos, la conducta se refuerza de manera accidental. Cuando el perro corre o ladra y el vehículo se aleja, esa secuencia puede funcionar como un resultado efectivo, lo que favorece la repetición del comportamiento a través de aprendizaje por refuerzo.

¿Por qué los perros persiguen a las motos?

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Las motos suelen generar reacciones más intensas por el ruido, las vibraciones y la aceleración, lo que aumenta la activación y facilita la persecución.

Más allá de las causas, este tipo de reacción implica riesgos concretos. La carrera detrás de vehículos puede derivar en accidentes y situaciones peligrosas en la vía pública.

El comportamiento no responde a una única causa, sino a la interacción entre instinto, impulsividad, aprendizaje y contexto.