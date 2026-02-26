¿Por qué tu perro te acompaña cada vez que te levantás?

La hipervigilancia del perro, un riesgo para el descanso

Un perro adulto necesita entre 12 y 14 horas de sueño diarias para mantener su equilibrio emocional. Si se sobresalta ante cualquier movimiento, su cerebro no alcanza un descanso reparador.

Al respecto, el especialista advierte: “Su cerebro no descansa, no está en fase de descanso completo… es un animal que siempre va a estar un poco más irascible y esto puede tener otros cambios de comportamiento asociados, incluso fases de agresividad”.

Esta falta de sueño profundo puede derivar en hipervigilancia, nerviosismo crónico, ladridos constantes o inquietud excesiva.

Cuándo el seguimiento es un pedido de auxilio

perro-dueño

La situación adquiere un carácter más delicado cuando la conducta aparece de forma repentina. En esos casos, el seguimiento constante podría ser una forma de comunicar miedo o dolor físico. Según el profesional, “el perro no sabe hablar, entonces quiere hacerte partícipe de que algo le duele”.

Ante esta sospecha, es fundamental realizar una revisión física básica. Se recomienda observar signos de malestar como el vientre tenso o hinchado, o zonas del cuerpo que el animal intente morderse. También puede hacerse una palpación suave en patas, abdomen y cabeza, sin ejercer presión excesiva y deteniéndose si muestra señales de dolor.

Prestar especial atención a los oídos es clave, ya que una otitis podría estar detrás del cambio de comportamiento.

En definitiva, si un perro se levanta junto a su dueño, lo más probable es que se trate de una combinación de instinto y apego emocional. No obstante, conviene consultar con un profesional si aparecen señales de alerta como destrozos al quedarse solo, ladridos compulsivos o una inquietud persistente que impida el descanso normal del animal.

Enseñar desde temprana edad a gestionar la soledad y fomentar momentos de calma sigue siendo la mejor herramienta preventiva para garantizar su bienestar físico y emocional.