Horror: atacó a su cuñada con un machete, hirió gravemente a su perro y terminó detenido

El agresor le habría provocado el corte de varias arterias y una fractura, por lo que el perro quedó en estado crítico y debió recibir atención veterinaria. El caso generó una fuerte conmoción entre los vecinos y motivó una rápida intervención judicial.

Allanamientos, detención y el hallazgo de un arma de guerra

Luego de que la mujer presentara la denuncia, la Justicia ordenó dos allanamientos relacionados con el sospechoso. Los procedimientos fueron realizados el domingo por efectivos de la Comisaría 16ª de La Plata, quienes lograron detener al acusado.

Durante los operativos, los policías secuestraron una pistola calibre 45, un cargador calibre 22 y siete municiones calibre 45, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

De qué delitos está acusado

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17, que este lunes tomó la primera declaración al detenido.

Mientras avanza la investigación, el hombre permanece imputado por los delitos de amenazas agravadas, lesiones, crueldad animal en infracción a la Ley 14.346 y tenencia ilegal de arma de guerra.

Los investigadores continúan reuniendo pruebas para esclarecer por completo lo ocurrido y determinar las responsabilidades del acusado.