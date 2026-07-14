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Horror: atacó a su cuñada con un machete, hirió gravemente a su perro y terminó detenido

El agresor fue acusado por los delitos de “amenazas agravadas, lesiones, crueldad animal y tenencia ilegal de arma de guerra”. Le provocó numerosos daños a la mascota y le cortó varias arterias.

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El hombre fue detenido el domingo. (Foto: gentileza 0221)

El hombre fue detenido el domingo. (Foto: gentileza 0221)

Un hombre de 34 años fue detenido en La Plata acusado de atacar con un machete a su cuñada durante una discusión y de herir de gravedad a su perro, que intentó defenderla. Tras la denuncia, la Policía realizó allanamientos y secuestró un arma de guerra y municiones en poder del sospechoso.

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El hecho ocurrió en Villa Ponsati y la Justicia investiga al acusado por amenazas agravadas, lesiones, crueldad animal y tenencia ilegal de arma de guerra.El violento episodio ocurrió el pasado 3 de julio en el barrio Villa Ponsati, en la ciudad de La Plata.

Según denunció la víctima, el hombre se presentó en su vivienda y comenzó una fuerte discusión. En medio del enfrentamiento, extrajo un machete e intentó atacarla.

La mujer logró forcejear con el agresor y evitó ser alcanzada por el arma blanca. Sin embargo, el perro de la familia intervino para defenderla y fue brutalmente atacado. De acuerdo con la información publicada por el diario El Día, el animal sufrió heridas de extrema gravedad.

El agresor le habría provocado el corte de varias arterias y una fractura, por lo que el perro quedó en estado crítico y debió recibir atención veterinaria. El caso generó una fuerte conmoción entre los vecinos y motivó una rápida intervención judicial.

Allanamientos, detención y el hallazgo de un arma de guerra

Luego de que la mujer presentara la denuncia, la Justicia ordenó dos allanamientos relacionados con el sospechoso. Los procedimientos fueron realizados el domingo por efectivos de la Comisaría 16ª de La Plata, quienes lograron detener al acusado.

Durante los operativos, los policías secuestraron una pistola calibre 45, un cargador calibre 22 y siete municiones calibre 45, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

De qué delitos está acusado

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17, que este lunes tomó la primera declaración al detenido.

Mientras avanza la investigación, el hombre permanece imputado por los delitos de amenazas agravadas, lesiones, crueldad animal en infracción a la Ley 14.346 y tenencia ilegal de arma de guerra.

Los investigadores continúan reuniendo pruebas para esclarecer por completo lo ocurrido y determinar las responsabilidades del acusado.

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