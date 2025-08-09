¿Por qué nos achicamos cuando envejecemos y cómo prevenirlo?

Además, la densidad ósea disminuye progresivamente; este proceso inicia como osteopenia, una leve reducción de masa ósea, que si no se trata puede avanzar a osteoporosis. La pérdida de densidad facilita la compresión vertebral y eleva el riesgo de fracturas, contribuyendo a la disminución de la estatura.

Sumado a esto, también pueden darse casos de sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular relacionada con la edad, lo que afecta la postura y reduce el soporte muscular que sostiene la columna vertebral. Esto puede generar una postura encorvada y una apariencia de menor estatura.

Cómo prevenir el deterioro de los huesos y muscular

Para prevenir el deterioro óseo y muscular, es fundamental mantener una alimentación adecuada y, en muchos casos, complementar con nutrientes esenciales:

Vitamina D3: facilita la absorción intestinal del calcio, mineral imprescindible para formar y mantener huesos fuertes. Además, ayuda a un correcto funcionamiento del sistema inmunológico.

Vitamina K2: tiene un papel crucial en la salud ósea al ayudar a fijar el calcio al hueso activando proteínas que incorporan el mineral a la matriz ósea y evitando su acumulación en las arterias, lo que también protege el sistema cardiovascular.

Magnesio: participa en la formación ósea y el metabolismo del calcio y la vitamina D. Además, es esencial para la función muscular, ayudando a prevenir calambres y facilitando la actividad física.

Consejos para mantener una buena salud ósea y muscular

Para minimizar el desgaste de los huesos y la pérdida de masa muscular que contribuyen a la disminución de la estatura, se recomiendan las siguientes acciones:

Cumplir con las necesidades proteicas diarias, y si es necesario, complementar con suplementos para favorecer la reparación y mantenimiento muscular.

Mantener niveles adecuados de testosterona, hormona fundamental para la salud ósea y muscular, mediante hábitos saludables y supervisión médica.

Aplicar calor a los músculos, por ejemplo, visitando saunas regularmente, para mejorar la circulación y la recuperación muscular.

Realizar ejercicios de fuerza, que estimulan el crecimiento y mantenimiento muscular, mejoran el equilibrio y la postura.

Estas medidas, combinadas con un estilo de vida saludable, pueden contribuir a preservar la altura y la calidad de vida durante el envejecimiento.