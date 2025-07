Por qué se aflojan las piernas al recibir una noticia trágica

Pero al tratarse de una situación emocional, como enterarse de una muerte, un accidente o una traición impactante, no hay acción inmediata posible. No se puede correr ni resolver lo ocurrido. Esa descarga química intensa no encuentra una vía de escape, y el cuerpo, literalmente, colapsa. Las piernas, que son clave en una respuesta de huida, a veces son las primeras en fallar.