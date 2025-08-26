¿Por qué se celebra el Día de la Radio en Argentina el 27 de agosto?

Durante los años '40, el radioteatro se convirtió en un fenómeno cultural. Actores y actrices como Oscar Casco, Hilda Bernard, Rosa Rosen y Jorge Salcedo se ganaron un lugar en el corazón del público. En los '50, Radio Nacional estrenó un clásico que aún se mantiene al aire: “Las Dos Carátulas”, y el fútbol comenzó a formar parte de las transmisiones radiales.

La década del '60 trajo una revolución en estilo y contenido con programas como "Fontana Show" de Cacho Fontana, mientras que en los '70 y '80 se afianzaron los programas musicales con la llegada de las FM y surgieron espacios más orientados a la opinión y el análisis, una tendencia que continúa en la actualidad.

De la AM a los podcasts

Con los avances tecnológicos, la radio fue adaptándose. Hoy no solo se escucha en AM o FM, sino también en vivo por internet, a través de apps de streaming, en formato de podcast, o incluso con cámaras en estudio, que permiten seguir los programas como si fueran transmisiones de televisión.

A pesar de los cambios, la radio sigue ocupando un lugar especial como fuente de información, entretenimiento y compañía. Su capacidad para renovarse sin perder su esencia la mantiene vigente, cercana y accesible para millones de personas.