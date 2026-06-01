Atención empleadas domésticas: así quedaron los salarios de junio tras el aumento

Aumento confirmado: junio llega con nuevos valores en los sueldos de empleadas domésticas, conocé categoría por categoría.

Las empleadas domésticas y el personal de casas particulares comenzarán junio con una actualización salarial. La nueva escala difundida por la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) incorpora un aumento del 1,5% sobre los valores vigentes y establece los montos de referencia que deberán tomarse en cuenta para la liquidación de haberes durante este mes.

Si bien el acuerdo todavía espera la homologación formal de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), la escala ya es utilizada como parámetro por empleadores y trabajadoras de todo el país.

El incremento impacta en todas las categorías del sector, desde personal de tareas generales hasta supervisores y cuidadores de personas.

Cuánto cobra una empleada doméstica en junio de 2026

Supervisores y supervisoras

  • Hora con retiro: $4.297
  • Hora sin retiro: $4.684
  • Mensual con retiro: $536.081
  • Mensual sin retiro: $594.214

Personal para tareas específicas, que serían Cocineros y trabajadores especializados:

  • Hora con retiro: $4.083
  • Hora sin retiro: $4.453
  • Mensual con retiro: $499.868
  • Mensual sin retiro: $553.337

Caseros

  • Hora: $3.862
  • Mensual: $488.326

Asistencia y cuidado de personas

  • Hora con retiro: $3.862
  • Hora sin retiro: $4.295
  • Mensual con retiro: $488.326
  • Mensual sin retiro: $541.255

Personal para tareas generales

  • Hora con retiro: $3.601
  • Hora sin retiro: $3.862
  • Mensual con retiro: $441.729
  • Mensual sin retiro: $488.326

Además del aumento del 1,5%, continúa vigente el adicional por antigüedad. El régimen establece un plus equivalente al 1% del salario por cada año trabajado, beneficio que se suma al sueldo básico mensual.

A su vez, se mantienen los adicionales por zona desfavorable para quienes prestan servicios en determinadas regiones del país.

