Atención empleadas domésticas: así quedaron los salarios de junio tras el aumento

- Hora con retiro: $4.297
- Hora sin retiro: $4.684
- Mensual con retiro: $536.081
- Mensual sin retiro: $594.214
Personal para tareas específicas, que serían Cocineros y trabajadores especializados:
- Hora con retiro: $4.083
- Hora sin retiro: $4.453
- Mensual con retiro: $499.868
- Mensual sin retiro: $553.337
Caseros
- Hora: $3.862
- Mensual: $488.326
Asistencia y cuidado de personas
- Hora con retiro: $3.862
- Hora sin retiro: $4.295
- Mensual con retiro: $488.326
- Mensual sin retiro: $541.255
Personal para tareas generales
- Hora con retiro: $3.601
- Hora sin retiro: $3.862
- Mensual con retiro: $441.729
- Mensual sin retiro: $488.326
Además del aumento del 1,5%, continúa vigente el adicional por antigüedad. El régimen establece un plus equivalente al 1% del salario por cada año trabajado, beneficio que se suma al sueldo básico mensual.
A su vez, se mantienen los adicionales por zona desfavorable para quienes prestan servicios en determinadas regiones del país.