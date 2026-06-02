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Araceli González fue a ver la obra de Adrián Suar tras el duro enfrentamiento y causó revuelo: las fotos

La actriz Araceli González se hizo presente en el Teatro El Nacional en el estreno con famosos de Sottovoce, la nueva obra de Adrián Suar. Las imágenes.

2 jun 2026, 09:05
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Araceli González fue a ver la obra de Adrián Suar tras el duro enfrentamiento y causó revuelo: las fotos
Araceli González fue a ver la obra de Adrián Suar tras el duro enfrentamiento y causó revuelo: las fotos

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Sottovoce funcion con famosos 6
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Sottovoce funcion con famosos
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Sottovoce tuvo su estreno repleto de famosos el lunes por la noche en el Teatro El Nacional porteño y ante una sala colmada hubo una presencia que llamó la atención de todos y causó enorme revuelo.

Se trata de Araceli González quien fue al estreno de la nueva obra de su ex pareja y sorprendió a todos al ingresar a la sala acompañada de sus hijos, Toto Kirzner y Florencia Torrente.

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En familia, la actriz pasó por la alfombra roja y posó para los flashes de los fotógrafos a pura sonrisa y en un claro gesto de paz tras su llanto en diciembre de 2025 en la mesa de Mirtha Legrand al hablar de su relación con Suar a 22 años de la separación y de varios enfrentamientos públicos.

Varios famosos se dieron también cita en la primera función especial para ver la nueva apuesta teatral del Chueco donde también comparte elenco con Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega.

Entre los que dijeron presentes en el Teatro El Nacional estuvieron: Luis Otero, Karina Mazzocco, Elena Roger, Rocío Robles, Fernando Bravo, Fabián Medina Flores, Diego Peretti, Guillermo Francella, Guido Kaczka, Nicolás Vázquez y Dai Fernández, Ronnie Arias, Ana Rosenfeld, Joaquín Furriel, Abel Pintos y Matías Vázquez, entre otros.

PrimiciasYa te acerca las mejores imágenes del estreno de Sottovoce con muchos famosos y la llamativa presencia de Araceli González con sus hijos en el teatro.

RS Fotos

Sottovoce funcion con famosos 7

De qué trata la obra Sottovoce de Adrián Suar y Carla Peterson

La Avenida Corrientes se prepara para recibir una de las apuestas teatrales más fuertes de la temporada. En el Teatro El Nacional, Sottovoce, nadie puede guardar un secreto, es una comedia que reúne sobre el escenario a Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega.

La obra, dirigida por Mariano Pensotti y producida por Suar junto a Preludio Producciones, busca conquistar al público con una historia donde el humor convive con los conflictos familiares, las discusiones económicas y los secretos que amenazan con salir a la luz.

La trama gira alrededor de Sebastián y Claudio, dos primos que además son socios en una empresa textil heredada de sus familias. Ambos están a punto de concretar un negocio millonario con un grupo inversor estadounidense, una operación que podría cambiarles la vida para siempre.

Sin embargo, lo que parecía ser una celebración soñada termina convirtiéndose en una noche cargada de tensión.

sottovoce

     

 

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