Araceli González fue a ver la obra de Adrián Suar tras el duro enfrentamiento y causó revuelo: las fotos

Entre los que dijeron presentes en el Teatro El Nacional estuvieron: Luis Otero, Karina Mazzocco, Elena Roger, Rocío Robles, Fernando Bravo, Fabián Medina Flores, Diego Peretti, Guillermo Francella, Guido Kaczka, Nicolás Vázquez y Dai Fernández, Ronnie Arias, Ana Rosenfeld, Joaquín Furriel, Abel Pintos y Matías Vázquez, entre otros.

PrimiciasYa te acerca las mejores imágenes del estreno de Sottovoce con muchos famosos y la llamativa presencia de Araceli González con sus hijos en el teatro.

RS Fotos

Sottovoce funcion con famosos 7

De qué trata la obra Sottovoce de Adrián Suar y Carla Peterson

La Avenida Corrientes se prepara para recibir una de las apuestas teatrales más fuertes de la temporada. En el Teatro El Nacional, Sottovoce, nadie puede guardar un secreto, es una comedia que reúne sobre el escenario a Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega.

La obra, dirigida por Mariano Pensotti y producida por Suar junto a Preludio Producciones, busca conquistar al público con una historia donde el humor convive con los conflictos familiares, las discusiones económicas y los secretos que amenazan con salir a la luz.

La trama gira alrededor de Sebastián y Claudio, dos primos que además son socios en una empresa textil heredada de sus familias. Ambos están a punto de concretar un negocio millonario con un grupo inversor estadounidense, una operación que podría cambiarles la vida para siempre.

Sin embargo, lo que parecía ser una celebración soñada termina convirtiéndose en una noche cargada de tensión.