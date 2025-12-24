Cómo evitar los golpes de calor y problemas en la piel durante el verano

Cómo prevenir el golpe de calor

Para prevenir un golpe de calor, se recomienda aumentar el consumo de líquidos sin esperar a tener sed, evitar la exposición al sol en exceso y especialmente durante las horas centrales del día (entre las 10 y las 17), reducir la actividad física, evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas y optar por comidas livianas, priorizando frutas y verduras. También se aconseja usar ropa ligera, holgada y de colores claros, además de sombrero y anteojos oscuros, y permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Si una persona presenta síntomas compatibles con un golpe de calor es importante trasladarla a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo, mantener la cabeza levemente elevada, intentar refrescarla mojándole la ropa o aplicando frío en la cabeza y ofrecerle agua fresca o levemente salada si está consciente. En todos los casos se debe solicitar ayuda médica.

Con el verano, las personas también están más expuestas al sol, por lo que es fundamental tomar precauciones ante los efectos de la radiación ultravioleta, que puede provocar daños inmediatos en la piel como quemaduras y ampollas, y también consecuencias a largo plazo, como envejecimiento prematuro, manchas y cáncer de piel, debido a la acumulación de sus efectos en el tiempo.

Para disfrutar del aire libre, se recomienda no exponerse al sol entre las 10 y las 17 horas, utilizar protector solar FPS 30 o superior incluso en días nublados, aplicarlo 30 minutos antes de la exposición y renovarlo cada dos horas o después de cada baño.

También se aconseja protegerse con sombrero, ropa y anteojos, buscar sombra y tener en cuenta que la arena, el agua y las nubes no bloquean completamente la radiación solar.