Qué ver en Netflix esta Navidad: Jim Carrey brilla en la película navideña más elegida del momento
Esta película con Jim Carrey reapareció en el ranking de Netflix y se convirtió en un fenómeno navideño que explica por qué sigue marcando a generaciones enteras.
Qué ver en Netflix esta Navidad: Jim Carrey brilla en la película navideña más elegida del momento. (Foto: Archivo)
"El Grinch" (Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas, 2000) se transformó, sin previo aviso, en una de las películas más reproducidas en Netflix durante la temporada navideña a nivel global. La comedia protagonizada por Jim Carrey regresó al centro de la escena digital. En plena Navidad, la plataforma volvió a apostar por este clásico moderno y el resultado fue inmediato.
La producción dirigida por Ron Howard, estrenada originalmente en el 2000, reapareció en el catálogo de Netflix y rápidamente escaló posiciones entre las películas más vistas. El fenómeno no se explicó solo por la nostalgia. La cinta fue elegida por millones de usuarios de distintas edades, lo que consolidó su lugar como una de las comedias navideñas más influyentes de este siglo.
El regreso deEl Grinch coincidió con un contexto particular. Las búsquedas de contenidos familiares crecieron de forma sostenida durante diciembre y la audiencia priorizó relatos conocidos, capaces de reunir a distintas generaciones frente a la pantalla. En ese escenario, la figura del Grinch volvió a capturar la atención global.
De qué trata "El Grinch" en Netflix
Según la sinopsis oficial de Netflix: "El Grinch es un ser malhumorado y quejumbroso que quiere arruinarles la Navidad a sus alegres vecinos de Villa Quién. ¿Podrá la dulzura de una niña cambiar su corazón?".
Uno de los principales motivos del éxito sostenido deEl Grinch fue la actuación de Jim Carrey. El actor asumió el desafío de encarnar a un personaje complejo, casi irreconocible bajo capas de maquillaje y prótesis. Su trabajo fue tan exigente que implicó largas jornadas de preparación física y emocional. Carrey construyó un Grinch exagerado, incómodo y profundamente humano.
El plan de hacerse pasar por Santa Claus y robar la Navidad funcionó como motor narrativo, pero el corazón de la historia apareció en el vínculo con Cindy-Lou, una niña que encarnó la inocencia y la empatía. Ese contraste permitió que la película avanzara hacia un desenlace emocional.
El personaje de Cindy-Lou, interpretado por Taylor Momsen, fue fundamental para el desarrollo de la trama. Su mirada ingenua y su espíritu solidario se opusieron al cinismo del Grinch y pusieron en cuestión el verdadero sentido de la Navidad.
Una película reconocida en los premios Oscar
Más allá de su éxito popular, El Grinch obtuvo reconocimiento en los principales premios de la industria cinematográfica. La película fue nominada a tres premios Oscar y ganó la estatuilla a Mejor maquillaje y peluquería, gracias al trabajo de Rick Baker y Gail Rowell.
El elenco de "El Grinch" con Jim Carrey
Jim Carrey
Taylor Momsen
Jeffrey Tambor
Christine Baranski
Bill Irwin
Molly Shannon
Clint Howard
Josh Ryan Evans
Mindy Sterling
Anthony Hopkins
El impacto global de "El Grinch" dentro de Netflix
Desde su incorporación en Netflix,El Grinch se ubicó entre las películas más vistas en múltiples regiones. El algoritmo impulsó su visibilidad a partir de tasas de reproducción completas y recomendaciones cruzadas con otros clásicos de Navidad.
La duración de 1 hora y 44 minutos facilitó el consumo familiar y la convirtió en una opción ideal para maratones festivos. Además, el hecho de tratarse de una película conocida redujo la barrera de entrada para nuevos espectadores.
Netflix capitalizó ese interés y reforzó su estrategia de recuperar títulos emblemáticos, demostrando que el catálogo no solo se sostiene con estrenos, sino también con clásicos que vuelven a cobrar relevancia.
Por qué esta comedia fue elegida entre las mejores del siglo
Diversos rankings especializados incluyeron a El Grinch entre las comedias más influyentes del siglo XXI. Esa elección no respondió únicamente a cifras de audiencia, sino a su impacto cultural.
La película instaló frases, imágenes y escenas que se volvieron parte del imaginario colectivo. El Grinch de Jim Carrey se transformó en una referencia recurrente cada Navidad, tanto en memes como en contenidos audiovisuales.
Ese fenómeno explicó por qué, más de 20 años después, El Grinch volvió a liderar visualizaciones y se consolidó como una de las propuestas navideñas más fuertes de la plataforma.