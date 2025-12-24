Qué ver en Netflix esta Navidad: Jim Carrey brilla en la película navideña más elegida del momento

Uno de los principales motivos del éxito sostenido deEl Grinch fue la actuación de Jim Carrey. El actor asumió el desafío de encarnar a un personaje complejo, casi irreconocible bajo capas de maquillaje y prótesis. Su trabajo fue tan exigente que implicó largas jornadas de preparación física y emocional. Carrey construyó un Grinch exagerado, incómodo y profundamente humano.

El plan de hacerse pasar por Santa Claus y robar la Navidad funcionó como motor narrativo, pero el corazón de la historia apareció en el vínculo con Cindy-Lou, una niña que encarnó la inocencia y la empatía. Ese contraste permitió que la película avanzara hacia un desenlace emocional.

El personaje de Cindy-Lou, interpretado por Taylor Momsen, fue fundamental para el desarrollo de la trama. Su mirada ingenua y su espíritu solidario se opusieron al cinismo del Grinch y pusieron en cuestión el verdadero sentido de la Navidad.

Una película reconocida en los premios Oscar

Más allá de su éxito popular, El Grinch obtuvo reconocimiento en los principales premios de la industria cinematográfica. La película fue nominada a tres premios Oscar y ganó la estatuilla a Mejor maquillaje y peluquería, gracias al trabajo de Rick Baker y Gail Rowell.

El elenco de "El Grinch" con Jim Carrey

Jim Carrey

Taylor Momsen

Jeffrey Tambor

Christine Baranski

Bill Irwin

Molly Shannon

Clint Howard

Josh Ryan Evans

Mindy Sterling

Anthony Hopkins

El impacto global de "El Grinch" dentro de Netflix

Desde su incorporación en Netflix, El Grinch se ubicó entre las películas más vistas en múltiples regiones. El algoritmo impulsó su visibilidad a partir de tasas de reproducción completas y recomendaciones cruzadas con otros clásicos de Navidad.

La duración de 1 hora y 44 minutos facilitó el consumo familiar y la convirtió en una opción ideal para maratones festivos. Además, el hecho de tratarse de una película conocida redujo la barrera de entrada para nuevos espectadores.

Netflix capitalizó ese interés y reforzó su estrategia de recuperar títulos emblemáticos, demostrando que el catálogo no solo se sostiene con estrenos, sino también con clásicos que vuelven a cobrar relevancia.

Por qué esta comedia fue elegida entre las mejores del siglo

Diversos rankings especializados incluyeron a El Grinch entre las comedias más influyentes del siglo XXI. Esa elección no respondió únicamente a cifras de audiencia, sino a su impacto cultural.

La película instaló frases, imágenes y escenas que se volvieron parte del imaginario colectivo. El Grinch de Jim Carrey se transformó en una referencia recurrente cada Navidad, tanto en memes como en contenidos audiovisuales.

Ese fenómeno explicó por qué, más de 20 años después, El Grinch volvió a liderar visualizaciones y se consolidó como una de las propuestas navideñas más fuertes de la plataforma.

