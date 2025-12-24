La Navidad más emotiva de Thiago Medina y Daniela Celis junto a sus hijas: "Gracias Dios por dejar a mi familia unida"

Embed

Detrás de la armonía que transmiten las imágenes, se esconde un 2025 marcado por la adversidad. En septiembre, Thiago sufrió un accidente en moto que lo dejó al borde de la muerte. El golpe coincidió con el proceso de separación de Daniela, una distancia que pudo haber quebrado todo. Sin embargo, eligieron priorizar a sus hijas y mantenerse unidos por ellas.

Las gemelas se transformaron en el motor de la recuperación de su padre y en el sostén emocional de su madre. Ese episodio redefinió la dinámica familiar y los obligó a convivir nuevamente bajo el mismo techo, con el bienestar de Laia y Aimé como prioridad absoluta.

En definitiva, las fotos navideñas no son solo un recuerdo festivo: son el reflejo de una familia que, tras un año difícil, eligió la unión como respuesta.

Qué dijeron Daniela Celis y Thiago Medina sobre su vínculo

Daniela Celis y Thiago Medina iniciaron su historia dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe), donde la relación nació con mucha intensidad y siguió un tiempo fuera del programa. Sin embargo, tras el nacimiento de las gemelas Laia y Aimé, la pareja decidió separarse.

El accidente en moto que sufrió Thiago, que lo dejó internado por varias semanas, y el constante apoyo que recibió de Daniela durante ese difícil momento, volvieron a ponerlos en el centro de las versiones de reconciliación.

En este contexto, en las últimas horas Pestañela y Thiago publicaron un video en redes sociales en el que hablaron sobre cómo está su vínculo hoy. Allí se mostraron muy cercanos y revelaron que conviven.

“Yo sé que todos me están preguntando cómo estoy con Dani, si estamos juntos o si estamos separados”, comenzó diciendo Thiago Medina desde su casa.

El joven despejó las dudas y definió la relación con su ex: “La verdad es que nosotros dos vivimos juntos y vamos a ser una familia para toda la vida”.

Daniela también apareció en la grabación y, mientras se abrazaban, expresó: “Nos queremos un montón y nos vamos a querer siempre toda la vida”.

Thiago, por su parte, aclaró cómo es la situación actual entre ellos: “Aparte de haber sido pareja, somos padres y sabemos entender eso también”.

De esta manera, quedó claro que aunque ya no están juntos como pareja, ambos mantienen un fuerte lazo como familia y comparten la crianza de las pequeñas Laia y Aimé.